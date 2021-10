"Asterix und der Greif":Mit Zaubertrank geimpft

Von Martin Zips

Auf der Landkarte wirkt das Gebiet im Osten wie ein fremder Planet. Eine große kartografische Leere - ohne Berge, Flüsse, Dörfer. Unerschlossen, unbekannt. Im Westen nennen sie dieses Terrain "Barbaricum". Wer die Gegend näher kennenlernen will, muss bereit sein, seine römische Blase zu verlassen. Er muss den Limes überqueren.

Mit der Karte des öden Barbaricum beginnt das neue, das 39. Asterix-Comic-Abenteuer. Es ist der letzte Band, dessen Entwürfe der im März 2020 gestorbene Asterix-Schöpfer Albert Uderzo noch gesehen hat. Und es ist der mittlerweile fünfte des Duos Didier Conrad und Jean-Yves Ferri. Ihren künstlerischen Vätern Albert Uderzo und René Goscinny folgend, haben der Szenarist und der Zeichner bereits in ihre Alben "Der Papyrus des Cäsar" und "Die Tochter des Vercingetorix" viel Aktuelles mit hineingepackt (etwa das Thema "Whistleblowing" oder Anspielungen auf die Bewegung "Fridays for Future"). Und das tun sie auch in ihrem neuen, an diesem Donnerstag erschienenen Band "Asterix und der Greif".

Der Verschwörungstheoretiker Fakenius hat bei den Legionären leichtes Spiel

Darin machen sich Asterix, Obelix und Idefix mit ihrem Druiden Miraculix auf zu den Sarmaten. Das nomadische Reitervolk herrschte zwischen dem 7. Jahrhundert vor Christus und dem 6. Jahrhundert nach Christus vom südlichen Ural bis in die Steppengebiete des heutigen Russlands und der Ukraine. Miraculix möchte seinen Freund, den Schamanen Terrine, mit Zaubertrank versorgen. Man kennt sich von einem "Seminar für alternative Magie". Gleichzeitig machen sich auch Cäsars Legionäre auf den Weg gen Osten. Der Imperator braucht eine neue Attraktion für seinen Circus - und nachdem seine Expeditionsleiter Globulus und Ausdimaus bereits am Beschaffen von in Helvetien vermuteten Zyklopen sowie germanischen Einhörnern gescheitert sind (Cäsar: "Das hat mir auf allen Foren kritische Kommentare eingebracht"), soll jetzt eben der mythische "Greif" her. Dieses Fabelwesen aus Löwe und Adler wurde von antiken Geschichtsschreibern tatsächlich unter anderem im Gebiet der Sarmaten verortet.

Detailansicht öffnen Für die Gallier war der Zaubertrank des Druiden immer schon das Mittel gegen jedes Übel: Ausschnitt aus "Asterix und der Greif". (Foto: Asterix®-Obelix®-Idefix® / © 2021 Les Éditions Albert René / Goscinny - Uderzo / Egmont Ehapa Media/ Egmont Ehapa Media)

Doch anders als für die reiselustigen Gallier stellt für die römischen Legionäre der Osten eine bedrohliche Terra incognita dar. Wo ist er nur, dieser Greif? Verfügt das Totemtier der Schamanen womöglich über übersinnliche Kräfte? Und was nur wartet hinter dem Horizont auf die Römer? Angst breitet sich aus in der Truppe. Dürfen die Soldaten ihrem Führungstrio aus einem zwielichtigen Intellektuellen (Globulus trägt die Züge des französischen Schriftstellers Michel Houellebecq), einem ängstlichen Gladiator ("Die Erde ist eine Scheibe", behauptet Ausdimaus) und einem überforderten Zenturio vertrauen? In dieser Situation voller Unsicherheiten hat der Verschwörungstheoretiker Fakenius bei den Soldaten leichtes Spiel. Er mault: "Ich fand es schon immer verdächtig, dass die Sonne jeden Morgen im Osten aufgeht."

Es ist die alte Geschichte von Glauben und Zweifeln, von Macht und Ohnmacht, um die es in diesem zeichnerisch wie inhaltlich sehr gelungenen Asterix-Band geht. Welche Antworten sind die richtigen auf die existenziellen Fragen der Menschheit? Wem sollte man vertrauen? In Zeiten digitaler Blasen ein wunderbarer Ansatz.

Da verzeiht man es den Autoren sogar, dass sie auch noch das Frauenbild im Sozialismus, die aktuelle Genderdebatte und das moderne Rollenverständnis ("die Kinder hüten wir abwechselnd") auf ihre 48 Seiten packen. All das hätte thematisch für mindestens zehn weitere Bände gereicht, aber der Pyrenäe Ferri und der in Texas lebende Marseiller Conrad haben es offenbar eilig mit dem, was sie erzählen wollen. Weil beide schon über sechzig sind, so alt wie ihre Figuren. Die Erstellung eines Asterix-Albums braucht schließlich zwei Jahre, da kann man in Versuchung kommen, (zu) viel in einen neuen Band hineinzupressen.

Tragen jetzt auch die Gallier einen Mund-Nasen-Schutz?

Das genaue Studieren dieses Comic-Eastern lohnt sich jedenfalls. Auch wegen der ungeheuer detaillierten, mit Schatten, Schnee und Himmelsfarben spielenden, weiterhin handgefertigten Illustrationen. (Wann endlich erscheint Asterix angemessen im Format DIN A3? Und wann entdecken auch die deutschen Pinakotheken den Wert dieser Comic-Kunst?) Und eben auch wegen der diversen Anspielungen und Seitenhiebe.

Auch das große Thema Corona schwingt im neuen Band mit. Nicht nur bei den Halstüchern, die im verschneiten Altai-Gebirge bei Galliern und Römern manchmal wie Mund-Nasen-Schutzmasken wirken. Ebenso bei dem Versuch, selbst unter komplizierten klimatischen Bedingungen ein neu komponiertes Zaubertrank-Vakzin zu entwickeln ("Vierblättrige Kleeblätter werden bei niedrigen Temperaturen instabil", warnt der Druide). Und, klar, auch "die Immunität" spielt, nicht zuletzt dank der wunderbaren Übersetzung von Klaus Jöken, immer wieder eine Rolle, wenn auch meist von "politischer Immunität" die Rede ist.

Detailansicht öffnen Die einen mögen Wildschwein, die anderen Borscht oder vergorene Stutenmilch: Asterix und Obelix bei den Sarmaten. (Foto: Asterix®-Obelix®-Idefix® / © 2021 Les Éditions Albert René / Goscinny - Uderzo/ Egmont Ehapa Media)

Übertrieben politisch korrekt geht es jedenfalls auch im neuen Band nicht zu. So wollen sich die Römer anfangs von ihrer Geisel, der blonden Super-Sarmatin Kalaschnikowa, den Weg zum Greif zeigen lassen. Kalaschnikowa ist optisch eine Mischung aus der französischen Sängerin Dalida und der amerikanischen Serien-Darstellerin Eva Longoria. Es heißt, sie sei mal mit einem Bastarnen durchgebrannt, wie im Osten die Barbaren des Westens heißen.

Szenarist Ferri jedenfalls kann sich bei einem Treffen in Berlin die Bemerkung nicht verkneifen, dass er am liebsten sämtliche Ost-Amazonen im neuen Album von seinem Freund Didier Conrad in Lederkostümen gezeichnet gesehen hätte. Historisch betrachtet hätte das durchaus gepasst, denn die sarmatischen Reiterinnen waren als Kriegerinnen auch in der Realität ähnlich ausgestattet und talentiert wie ihre Männer. "Leider", sagt Ferri, "hat Didier sie viel zu brav gemalt." Doch der (dieser Tage in Texas mit Grippesymptomen darniederliegende) Conrad fügt per Mail sofort hinzu: "Wir mussten schon vorsichtig sein, eine unterhaltsame Geschichte zu schaffen, die aber auch niemanden zu sehr provoziert." Dass ausgerechnet jener römische Legionär, der Kalaschnikowa am wenigsten widerstehen kann, die Gesichtszüge des französischen Asterix-Verlegers Céleste Surugue trägt, ärgert diesen aber nicht - Surugue bestätigt es vielmehr mit Stolz: "Ist das nicht großartig? Ich fühle mich so geehrt."

Wer jedenfalls immer noch meint, bei Asterix handele sich um eines dieser Comic-Heftchen, die man in wenigen Minuten ausgelesen hat, der hat seinen geistigen Limes noch nicht überschritten. Immer wieder finden sich wunderbare Reminiszenzen an Asterix-Klassiker wie "Die große Überfahrt", "Die Trabantenstadt", "Streit um Asterix" sowie Hergés "Tim in Tibet", aber auch an die monumentalen Westernfilme eines John Ford oder eines Howard Hawks. Und ja, es macht schon Freude festzustellen, dass die Schamanen-Gattin Matrjoschkowa ("Krieg ist nun mal Frauensache!") optisch doch sehr an die selbstbewusste gallische Häuptlingsgattin Gutemine erinnert. So anders, wie Fakenius behauptet, kann dieses Barbaricum also gar nicht sein.

Französische Rechtsextremisten würden Asterix gern politisch vereinnahmen

Letztlich ist das Leben eben so: Die einen mögen Wildschwein, die anderen Borscht oder vergorene Stutenmilch. Nichts ist besser, nichts ist schlechter. Und solange man sich nicht durch Aufstachler wie Fakenius aus Angst vor dem Unbekannten sein Hirn vernebeln lässt (ja, auch der Nebel spielt in diesem Band eine zentrale Rolle), ist ohnehin alles okay. Hauptsache, man bleibt nicht in seiner Blase stecken. Gegen den Versuch französischer Rechtsextremisten wie Éric Zemmour übrigens, Asterix als französischen Nationalhelden im Kampf gegen Überfremdung politisch zu vereinnahmen, haben sich die Töchter von Uderzo und Goscinny schon sehr laut ausgesprochen. Ihre Väter, das betonen Anne Goscinny und Sylvie Uderzo gleichermaßen, seien Abkömmlinge aschkenasischer Juden aus Polen und der Ukraine sowie christlich-italienischer Einwanderer. Mit Frankreichs Reinheit habe Asterix daher kaum etwas zu tun.

Detailansicht öffnen Jean-Yves Ferri (Text), Didier Conrad (Zeichnungen): Asterix und der Greif. Aus dem Französischen von Klaus Jöken. Egmont Ehapa, Berlin 2021. 48 Seiten, 12 Euro.

Am Ende des Bandes wird geweint. Während im gallischen Dorf die Rückkehrer wie immer mit einem Festmahl gefeiert werden, macht sich am unteren Bildrand eine weinende Eule mit ihrem violett-karierten Bündel auf den Weg. Die Eule, das war das Lieblingstier von "le Patron" Albert Uderzo.

Schon in "Asterix bei den Belgiern", dem Album, das Uderzo nach dem frühen Tod seines Freundes René Goscinny abzuschließen nur unter Androhung von Strafzahlungen an den Verlag bereit war, erscheint so ein weinendes kleines Tier. Damals im Jahr 1977 war es - in Anspielung auf den Kosenamen von Goscinnys Frau - ein Hase, welcher stellvertretend für alle Leserinnen und Leser trauerte. Doch im Unterschied zum heulenden Hasen, der nach links abtritt, geht die auf den Tod Uderzos anspielende weinende Eule nun: nach rechts. Also in eine Richtung, in die man als Leser jetzt gerne weiterblättern würde. Wäre die Geschichte von den so unbeugsamen wie warmherzigen Galliern an dieser Stelle nicht schon aus.