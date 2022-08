Wir sind so frei

Gastbeitrag von Armin Nassehi

Können sich moderne Gesellschaften auf kollektive Herausforderungen einstellen? Die Form, in der man sich auf steigende Corona-Zahlen im Herbst vorbereitet, nährt Zweifel - und es scheint, dass dies gerade in Deutschland eine besonders krampfige Form annimmt. Vielleicht lässt sich diese Form auch als Parabel darauf lesen, wie zukünftig mit einschneidenderen Herausforderungen umgegangen wird - man denke an die Energiekrise, den Klimawandel und geostrategische Fragen.