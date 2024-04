Von Antonio Scurati

Der 1969 geborene Mailänder Schriftsteller Antonio Scurati, Autor eines viel beachteten Romanzyklus über Mussolini, sollte am Samstagabend bei Rai 3 eine Rede im Vorgriff auf den 25. April vortragen, den Tag der Befreiung. An diesem Datum gedenkt Italien den bewaffneten Aufständen, die den Vormarsch der Alliierten erleichterten und so letztlich zur Befreiung von den nationalsozialistischen Besatzern führten. Scuratis Auftritt wurde von den Verantwortlichen kurzfristig abgesagt, in Italien tobt seitdem eine Debatte über Zensur. Hier die Rede im Wortlaut.