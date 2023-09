Anna Netrebko kehrt als Lady Macbeth in Verdis Shakespeare-Drama an die Berliner Staatsoper zurück. Unter Protesten.

Von Wolfgang Schreiber

Die heikle Paarung "Musik" und "Politik" führt in Berlin jetzt in die grelle Dissonanz. Schauplatz vor der Staatsoper Unter den Linden, auf deren Dach die Ukraine-Fahne weht: Straßendemo mit Sprechchören, Pappschildern ("No Stage for Putin's Bitch") und Ukraine-Fahnen. Ein Protest dagegen, dass die russisch-österreichische Operndiva Anna Netrebko hier gleich ihr Comeback feiern wird.