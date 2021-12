Handelt das Lied etwa von einem sexuellen Übergriff? Nina Hagen (hier in der "kleinen Schlagerparade" 1975), will sich vor den Fakten nicht verstecken.

Von Cornelius Pollmer

Die Stimme von Nina Hagen ist so durchdringend, sie ist sogar auf dem Facebook-Account der Künstlerin noch zu hören. Dieser macht generell einen eher gebatikten Gesamteindruck, die Einträge schweben durchaus angenehm zwischen "Was waren wir jung!"-Erinnerungen und Gedanken über Zustand und Befriedung der Welt. In diesen Tagen hat sich Hagen allerdings sehr konkret zu einer Sache eingelassen, nämlich der auch für sie überraschenden Musikauswahl Angela Merkels für den Großen Zapfenstreich an diesem Donnerstagabend.