Von Nicolas Freund

Wenn der Tod allgegenwärtig ist, wie kann er dann anders kommen als überraschend? Die Songs der finnischen Metalband Children of Bodom (COB) hießen "Everytime I Die" oder "Are You Dead Yet?". Der Reaper, der Sensenmann, war ihr Bandmaskottchen. Klar, das Morbide gehört zu größeren Teilen des Metal wie die Doppelfußmaschine am Schlagzeug. Oft ist es irgendwas zwischen gut kalkuliertem Schockertum und wohlmeinender Persiflage - in etwa so ernst zu nehmen wie ein Horrorfilm. Aber hier war das Thema doch sehr präsent.