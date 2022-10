Von Joachim Hentschel

In der goldenen Zeit, in der das Pop-Trio A-ha von seinem ersten Album unfassbare elf Millionen Stück verkaufte und an einem Abend acht MTV Video Music Awards in die Armbeugen geladen bekam - da war das Norwegischste an der Band, dass alle drei Mitglieder aus der Gegend von Oslo kamen. Die musikalischen Anleihen dagegen stammten aus Großbritannien und den USA, die Frisuren und Jeansboy-Outfits auch. "Take On Me", ihren Welthit, hatten sie zwar schon als Schüler komponiert, aber auch er wurde erst unter den Händen diverser Londoner Produzenten zu der popgewordenen Hüpf- und Quietschburg, als die man ihn heute noch lieben muss.