Gastbeitrag von Robert Gerwarth

In seiner Weihnachtsbotschaft an das deutsche Volk Ende 1923 hatte der seit weniger als einem Monat amtierende Reichskanzler Wilhelm Marx wenig frohe Kunde zu verbreiten: "Wir sind verarmt, so verarmt (...) Noch nie war die Zahl derer, die kein täglich Brot verdienen konnten, größer." Der deutsche Mittelstand sei "zusammengebrochen", in "vielen Angestellten-, Arbeiter- und Beamtenfamilien wird keine reine Weihnachtsfreude herrschen, weil Kündigungen und Gewerbslosigkeit sie befallen haben."