Die Zahl der Kinder, die in eine Pflegefamilie wechseln, ist in den vergangenen zehn Jahren um mehr als ein Drittel gestiegen.

Von Alexandra Straush

Die deutschen Jugendämter haben im vergangenen Jahr in 45 444 Fällen entschieden, dass ein Kind kurz- oder langfristig in seinem eigenen Zuhause nicht gut aufgehoben ist. Im Amtsdeutsch spricht man von einer "Inobhutnahme". Diese Kinder brauchen einen neuen Ort, um aufzuwachsen, sie wechseln in Heime oder Wohngruppen, am besten aber in eine neue Familie.