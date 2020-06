"Nicht in jedem Job können wir die Welt retten"

Tatjana Schnell arbeitet im achten Stock eines schmucklosen Nachkriegsgebäudes. Doch wenn man erst einmal von ihrem Büro auf die Tiroler Berge blickt, glaubt man gern, dass sich von hier aus gut der Sinn erforschen lässt. Schnell ist eigentlich eine "Deitsche", wie sie lachend sagt, arbeitet aber seit 15 Jahren an der Universität Innsbruck in Österreich. Seit 2013 forscht und lehrt sie als Assoziierte Professorin am Institut für Psychologie zu Empirischer Sinnforschung.