August bringt wieder Leben in den Arbeitsmarkt

Hamburg (dpa/lno) - Nach einem Anstieg im Vormonat ist die Arbeitslosigkeit in Hamburg im August wieder gesunken. Insgesamt waren 66 673 Männer und Frauen in der Hansestadt arbeitslos, teilte die Agentur für Arbeit am Donnerstag mit. Das waren 654 oder 1,0 Prozent weniger als im Vormonat und 1080 oder 1,6 Prozent weniger als im gleichen Monat des vergangenen Jahres. Allerdings konnte der Anstieg aus dem Juli von mehr als 2600 Arbeitslosen damit noch nicht ausgeglichen werden. Die Arbeitslosenquote veränderte sich gegenüber dem Vormonat nicht und liegt bei 6,3 Prozent. Vor einem Jahr waren es 6,5 Prozent.

Die Arbeitsagentur verspürt mehr Bewegung auf dem Markt. In diesem Jahr haben sich 94 800 Frauen und Männer aus Hamburg neu arbeitslos gemeldet, deutlich mehr als im Vorjahr mit 86 600. Gleichzeitig wurden aber auch mehr Arbeitslose in Arbeit oder berufliche Weiterbildung vermittelt, nämlich 80 400 gegenüber 73 630 im Vorjahr. "Gründe sehe ich in der nach wie vor hohen Aufnahmefähigkeit des Hamburger Arbeitsmarktes, der durch eine starke Nachfrage nach Fachkräften gekennzeichnet ist", sagte der Chef der Arbeitsagentur, Sönke Fock. "Zum anderen durch den stärkeren Einsatz unserer arbeitsmarktpolitischen Instrumente, die durch persönliche Aktivierung und berufliche Qualifizierung die individuelle Arbeitslosigkeit beenden."

Die Gesamtzahl der Beschäftigten in Hamburg lag nach den aktuellsten Daten vom Juni mit 995 700 leicht unter dem Stand von April und Mai, aber um 21 200 oder 2,2 Prozent über dem gleichen Monat des Vorjahres. Die Arbeitsagentur geht weiterhin davon aus, dass noch in diesem Jahr erstmals mehr als eine Million Arbeitnehmer in Hamburg sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein werden.