Von Bernd Kramer

Im Februar 1896 traten in Berlin und anderen Städten des Deutschen Reiches Tausende Näherinnen in den Streik, 20 000, 30 000 sollen es gar gewesen sein, kaum einer hatte mit einem so gewaltigen Protest gerechnet. Die Frauen verlangten, dass die versprochenen Löhne gezahlt werden, sie verlangten, dass Beschimpfungen und Handgreiflichkeiten ein Ende haben, vor allem verlangten sie einen festen Arbeitsplatz in einer Werkstatt. Denn genäht wurden Wäsche, Mäntel, Hosen für die Modehäuser zu Hause. Der Streik richtete sich gegen die Heimarbeit.