11. Oktober 2018, 10:48 Uhr Schlafforschung Wie viel Schlaf ist optimal?

Die Dauer einer optimalen Nachtruhe liegt laut einer großangelegten Studie zwischen sieben und acht Stunden.

Dazu haben Wissenschaftler das Schlafverhalten von 10 000 Menschen über ein Jahr lang untersucht.

Die Probanden absolvierten auch kognitive Tests. Dabei schnitten diejenigen am schlechtesten ab, die zuvor weniger als vier Stunden Schlaf abbekommen hatten.

Von Christian Gschwendtner

Die optimale Lösung dürfte irgendwo zwischen dem Apple-Chef Tim Cook und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin liegen. Cook hat sich bereits öfter als notorischer Wenigschläfer geoutet, seine E-Mails beantwortet er am liebsten um vier Uhr in der Früh. Putin hingegen gilt als berüchtigter Langschläfer, vor dem Mittag kommt er angeblich kaum in die Gänge. Besonders vorteilhaft ist beides nicht.

Für die Machtmenschen Putin und Cook wie auch für alle anderen Zeitgenossen wäre es deutlich besser, solche Extreme zu meiden. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie im Fachmagazin Sleep. Die Dauer einer optimalen Nachtruhe liegt demnach zwischen sieben und acht Stunden. Wer länger oder kürzer die Augen schließt, muss tagsüber auf einen Großteil seiner Gehirnleistung verzichten.

Wissenschaftler der Western University in London in der kanadischen Provinz Ontario haben das Schlafverhalten von 10 000 Menschen über ein Jahr lang untersucht. Tagtäglich wurden die Teilnehmer nach ihrer individuellen Schlafzeit befragt. Anschließend mussten sie sich einem umfangreichen Online-Test unterziehen. Überprüft wurden unter anderem logisches Denken, die Erinnerungskraft und verbale Fähigkeiten. "Die Leute haben uns ziemlich viel über sich verraten", sagt der Neurowissenschaftler Adrian Owen.

Über die eigene Schlafzeit wird viel geschwindelt. Es gibt ja auch sozialen Druck

Besonders schlecht schnitten all jene Erwachsenen ab, die nachts auf weniger als vier Stunden Schlaf kommen. Die kognitiven Fähigkeiten verhalten sich dann so als wäre man bereits acht Jahre älter. Für viele Top-Manager, die sich gerne mit selbstauferlegtem Schlafentzug brüsten, sind das keine guten Nachrichten.

Generell gilt, dass Nachtaktive und Langschläfer fahriger sprechen und schlechtere Entscheidungen treffen. Auf das Kurzzeitgedächtnis gibt es hingegen keinen nachteiligen Effekt. Wer sich die Nacht um die Ohren schlägt, behält Dinge kurzfristig genauso gut wie sonst auch im Kopf. Langfristig könnten sich allerdings Nachteile ergeben.

Viele ältere Menschen stellt die Acht-Stunden-Regel aber vor ein prinzipielles Problem. Das optimale Pensum können sie schon aus Gesundheitsgründen oft nur schwer erreichen, das merken auch die Forscher an. Erstrebenswert wäre die goldene Mitte trotzdem - und zwar für Menschen egal welchen Alters, das macht die Studie unmissverständlich klar. Was die Zuverlässigkeit der Studie angeht, gibt es ein anderes Problem: Menschen sind für gewöhnlich keine ganz glaubwürdige Quelle, wenn es darum geht, die eigene Schlafdauer korrekt wiederzugeben. Übertreibungen nach oben und nach unten sind keine Ausnahme. Vor allem wenn das soziale Umfeld besondere Ansprüche stellt oder man sich keiner Peinlichkeit aussetzen will.

Für die Allermeisten dürfte das Problem allerdings klar definiert sein. Sie leiden nicht an zu viel Schlaf, sondern an zu wenig. Rund die Hälfte der Studienteilnehmer gab an, im Schnitt weniger als 6,3 Stunden zu schlafen. Die Forscher vermuten, dass sich Schlafmangel extrem nachteilig auf die Wirtschaftskraft eines Landes auswirken kann. Müde Arbeiter und Angestellte bringen eben keine volle Leistung. Angeblich entgehen einem Land wie Kanada dadurch jährlich 21 Milliarden Dollar.

Verloren ist die Hoffnung aber nicht. Es macht schon einen Unterschied, den Schlaf kurzzeitig umzustellen. Zum Beispiel einmal in der Woche, vor einer wichtigen Entscheidung. Wer dann länger im Bett bleibt, schneidet deutlich besser als üblich ab. Vielleicht halten sich Apple-Chef Cook und Wladimir Putin ja an diese Regel.