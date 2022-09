Von Werner Bartens

Jedes Jahr das Sportabzeichen in Gold - und das fünfzigmal hintereinander. Diese stolze Bilanz hat der 68-jährige Dirk Rosenberg vorzuweisen, der am Starnberger See lebt. Kürzlich verriet der Senior in der SZ, dass es sein Wunsch wäre, mit 85 Jahren noch auf dem Surfbrett zu stehen. Da Rosenberg diverse Sportarten betreibt und verschiedene Muskelgruppen trainiert, ist das gut möglich. Vorbilder gibt es einige: Die ältesten deutschen Marathonläufer sind knapp 90. Allerdings müssen sie sich im Vergleich zu Fauja Singh wie junge Hüpfer vorkommen.