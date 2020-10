Von Kathrin Zinkant

Den Blick über den eigenen Tellerrand zu werfen, schadet selten im Leben, in der Corona-Pandemie wirft dieser Blick allerdings oft eine von zwei konkreten Fragen auf. Die erste lautete bisher, warum die Infektionszahlen in anderen Ländern so plötzlich explodieren. Mittlerweile ist Deutschland allerdings selbst in einer solchen Lage und der Blick in die Ferne führt zu dem zweiten Rätsel: Wie haben die nur so schnell ihre zweite Welle in den Griff bekommen?