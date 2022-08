Von Christina Berndt

In Deutschland wird wieder leidenschaftlich über den Umgang mit der Pandemie diskutiert. Jüngst haben Politiker einen Wegfall der Isolationspflicht für Infizierte gefordert. Mit seinen Coronaviren zu Hause bleiben sollte demnach nur noch, wer sich krank fühlt. Aber was sagt eigentlich die Wissenschaft? Isolationspflicht, Maskenpflicht, Testpflicht, Impfpflicht - was wäre wichtig, um durch die aktuelle Sommerwelle und die zu erwartende Herbst- und Winterwelle zu kommen? Ein Überblick.