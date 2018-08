10. August 2018, 14:49 Uhr Medizin "Homöopathie ist reine Placebo-Therapie"

Edzard Ernst praktizierte als junger Mediziner Homöopathie, dann erforschte er ihre Wirkung. Der Professor für Alternativmedizin sagt heute: Homöopathika gehören nicht in die Apotheke.

Von Edzard Ernst

International wird über die Homöopathie inzwischen lebhaft diskutiert oder sie gar komplett abgelehnt. In Australien etwa hat der Berufsverband der Allgemeinmediziner seine Mitglieder aufgefordert, keine Homöopathika mehr zu verschreiben. In den USA empfahl ein offizieller Bericht, den Verkauf von Homöopathika in Apotheken zu verbieten. In Großbritannien sind die Ausgaben des Nationalen Gesundheitsservice NHS für Homöopathika in den vergangenen Jahren um mehr als 90 Prozent zurückgegangen; demnächst wird das NHS diese Kosten wohl gar nicht mehr übernehmen.

In Deutschland ist das ...