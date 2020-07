Von Berit Uhlmann

"Hinter uns wurde das Tor geschlossen. Es war, als hätten wir uns aus einem kalten Raum in ein überfülltes, stinkendes Gefängnis begeben, wo wir aufhörten, menschliche Wesen zu sein." So schildert Ludwik Hirszfeld, wie er das Warschauer Ghetto betrat, in das von Mitte 1940 an unzählige Juden gepresst wurden. Bis zu 450 000 Menschen lebten gleichzeitig auf dem nur wenige Straßen umfassenden Areal, insgesamt maß es 3,4 Quadratkilometer. Hirszfeld war Mediziner, Bakteriologe und Hygieniker; er war seinerzeit weit über Polen hinaus bekannt. Er wusste nur zu gut, was im Lager drohte: Dass die Menschen dort an Hunger, Epidemien und Ekel sterben würden, wie er in seiner Autobiografie "Die Geschichte eines Lebens" schrieb. Nur Wochen, nachdem sich die Gitter hinter den ersten Menschen schlossen, schossen die Fälle von Fleckfieber in die Höhe.