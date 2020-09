Seit einigen Tagen verbreitet sich in den sozialen Medien die Behauptung, nur sechs Prozent der Covid-Toten seien am Virus selbst gestorben. Was ist dran an dieser Zahl?

Von Christina Berndt und Christina Kunkel

Immer wieder heißt es, die Zahlen zu den Corona-Toten seien nicht aussagekräftig. Die Statistiken würden jeden als Covid-19-Opfer ausweisen, der positiv auf das Virus getestet worden sei. Die wahren Todesursachen lägen aber meist ganz woanders. Und nun sorgen Statistiken der amerikanischen Seuchenschutzbehörde, der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), für neuen Aufwind in der Skeptiker-Szene. Sie sollen offiziell bestätigen, dass nur sechs Prozent aller Covid-Toten direkt an dem Virus gestorben sind. Diese Behauptung verbreitet sich seit einigen Tagen in den sozialen Medien, auch die AfD-Bundestagsfraktion schreibt darüber auf ihrem Facebook-Account. Doch was steckt hinter den Zahlen aus den USA? Und was sagen Untersuchungen aus anderen Ländern zu den Corona-Todesursachen?