Von Sebastian Herrmann

Das Bildungsbürgertum trifft sich, um sich endlich wieder einmal in guter Gesellschaft auszutauschen. Die vergangenen Corona-Monate waren hart, lange hat es gedauert, bis ein Nachmittag in Gesellschaft des Kulturvereins möglich wurde. So viel hat man schon zusammen erlebt und gemacht, Reisen organisiert, Feste gefeiert, Benefizaktionen auf die Beine gestellt, Theaterstücke und Konzerte besucht. In den harten Corona-Monaten fiel all das weg, jeder war auf sich zurückgeworfen, die Sehnsucht nach guter Gesellschaft wuchs - und nun endlich war es wieder so weit. Klar, das Treffen fand im Freien statt, wegen der Infektionsgefahr, obwohl, einige saßen zusammen in einer Garage, weil es etwas frisch war. Natürlich hielten alle auch ausreichend Abstand zueinander, das heißt, so ganz möglich ist das während eines solchen Treffens auch nicht immer. Und Masken? Ja Masken, nun ja.