Von Christina Kunkel

Fast ein Jahr ist es her, dass sich der Mann, Anfang 50, Außenhandelsvertreter, mit dem Coronavirus infiziert hat. Doch bis heute ist er nicht zurück in seinem alten Job, sucht zum wiederholten Male Hilfe in der Post-Covid-Sprechstunde am LMU-Klinikum in München-Großhadern. Er erzählt von ständiger Erschöpfung, von Atemnot, Herz- und Konzentrationsproblemen. Längere Strecken mit dem Auto traue er sich immer noch nicht zu, aus Angst, einen Unfall zu verursachen.