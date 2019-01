16. Januar 2019, 18:54 Uhr Psychische Krankheiten Gegen die Depressionen anspielen

Können Videospiele gegen Angststörungen, Depressionen und andere psychische Leiden helfen? Wie bestimmte Games sich positiv auf Patienten auswirken können.

Von Boris Hänssler

Beim Horrorvideospiel "Nevermind" übernimmt der Spieler die Rolle eines sogenannten Neuroprober, der über eine neue Technologie in den Verstand von traumatisierten Patienten eindringt. Herkömmliche Therapien können diesen Menschen nicht mehr helfen. Stattdessen muss der Spieler in der surrealen Traumwelt des Gehirns nach Traumaspuren suchen. Was dann beginnt, ist ein doch sehr spektakulärer Heilungsprozess.

Auch die Spieler vor dem Bildschirm sollen von ihrer Krankheit geheilt werden. Über die Webcam oder eine Smartwatch erkennt das Spiel ihr Stress- und Angstlevel und passt ...