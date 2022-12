Von Anke Fossgreen

Alzheimerexperten sind nicht dafür bekannt, neue Wirkstoffe zur Behandlung der Gehirnkrankheit mit Euphorie anzukündigen oder gar "Durchbrüche" zu verkünden. Die Ergebnisse zahlreicher gescheiterter Studien haben sie demütig werden lassen. Doch nun steht ein neuer Wirkstoff in Aussicht - und die Fachwelt gibt sich zuversichtlich. Das Präparat Lecanemab könnte bereits im Januar 2023 in den USA von der Arzneimittelbehörde FDA zugelassen werden. Einen ersten Hinweis auf die erfolgreiche Studie lieferten die Firmen Biogen und Eisai bereits im September. In einer Pressemitteilung schrieben sie damals, dass der Wirkstoff die Alzheimererkrankung bei Betroffenen in einem frühen Stadium verlangsamen kann.