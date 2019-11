Heute hier, morgen dort: Viele Menschen müssen mobil sein, sei es beruflich oder privat. Wer in eine fremde Stadt kommt, kann zwischen vielen unterschiedlichen Übernachtungsangeboten auswählen: Neben klassischen Hotels und Pensionen für Touristen gibt es immer mehr Boardinghouses, Studentenhäuser oder Businessapartments für Menschen, die für einen begrenzten Zeitraum eine Wohnung mieten wollen. Für Mieter kann das Modell praktisch sein, es gibt aber auch so manche Tücken.

2500 kurzzeitige Vermietungen vermittelt zum Beispiel das Unternehmen Mr. Lodge allein in München pro Jahr. Das Mietverhältnis wird - anders als etwa bei Airbnb - für mindestens sechs Monate abgeschlossen. "Wir wollen eine klare Trennlinie ziehen, damit uns die Stadt keine Zweckentfremdung vorwerfen kann", sagt Geschäftsführer Norbert Verbücheln. Denn bei einer halbjährlichen Mietdauer ist davon auszugehen, dass die Wohnung nicht von Touristen gemietet wird.

Ein normaler Mietvertrag kann nur begrenzt werden, wenn es gute Gründe gibt

Vor allem für Eigentümer, die bei der Vermietung ihrer Wohnung flexibel bleiben wollen, bietet das Modell Vorteile. Außerdem ist es für Vermieter lukrativ. Denn die Vermietung zum vorübergehenden Gebrauch ist von der Mietpreisbremse ausgenommen.

Bei einem normalen Mietvertrag kann die Laufzeit nur begrenzt werden, wenn es dafür einen qualifizierten Befristungsgrund gibt wie Eigenbedarf, Umbau oder Abriss. Gibt es keinen solchen Anlass, bleibt Eigentümern nur eine Vermietung "zum vorübergehenden Gebrauch". Hier darf der Mieter in der Wohnung nicht seinen Lebensmittelpunkt begründen wollen, der Zweck der Überlassung der Wohnung ist nur von relativ kurzer Dauer. Das gilt zum Beispiel für Arbeitnehmer, die für eine bestimmte Zeit an einem Projekt arbeiten. Auch wenn ein Seminarteilnehmer nur für die Dauer einer Fortbildung die Wohnung mieten will, kann ein vorübergehender Gebrauch der Wohnung vorliegen. Normale Studenten und Auszubildende gehören nicht in die Gruppe, denn sie haben ihren Lebensmittelpunkt in der Regel ja in einer langfristig gemieteten Wohnung.

Viele Apartments werden "zum vorübergehenden Gebrauch" vermietet

Der Vermieter kann nicht einfach in den Vertrag schreiben, dass er nur zum vorübergehenden Gebrauch vermieten will. Die Befristung wäre dann unwirksam. Vermieter müssen, soweit ein Mietvertrag nur zum vorübergehenden Gebrauch vorliegt, dies ausdrücklich im Mietvertrag begründen und darlegen. Beide Parteien, also auch der Mieter, müssen eindeutig von einem Wohnen auf Zeit ausgehen.

Wird eine Wohnung nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet, ist nicht nur die Mietpreisbremse ausgehebelt. Der Mieter kann sich auch nicht auf andere Vorschriften berufen. Er kann beispielsweise keine besondere Härte geltend machen und eine Fortsetzung des Mietvertrags aufgrund der Sozialklausel verlangen. Außerdem können die Parteien kürzere Kündigungsfristen vereinbaren.

Ein weiterer Sonderfall sind möblierte Zimmer in Wohnungen, in denen auch der Vermieter wohnt. Auch hier hat der Mieter keinen Kündigungsschutz und kann sich ebenfalls nicht auf die Sozialklausel berufen. Dabei macht es einen Unterschied, ob eine einzelne Person einzieht oder eine Familie. "Kein Kündigungsschutz für das möblierte Zimmer in der vom Vermieter selbst bewohnten Wohnung ist gegeben, wenn es sich beim Mieter um eine Einzelperson handelt. Wird der Wohnraum dagegen an eine Familie zum dauerhaften Gebrauch vermietet, greift der Kündigungsschutz wie bei Einliegerwohnungen", so Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund.

Viele Wohnungen, die nur für einen befristeten Zeitraum vermietet werden, sind möbliert. Grundsätzlich gilt: Mieter, die eine Wohnung mit Einrichtung mieten, haben die gleichen Rechte wie Mieter einer leeren Wohnung. Allerdings: Ist die Wohnung möbliert, kann es teuer werden. Denn die ortsübliche Vergleichsmiete kann dann nicht einfach mit dem Mietspiegel errechnet werden. Das wäre zum Beispiel mit einem Gutachten möglich. Alternativ kann der Vermieter auch die ortsübliche Vergleichsmiete unmöblierter Wohnungen heranziehen und einen Zuschlag verlangen.

"Wie ein solcher Zuschlag zu berechnen ist, ist umstritten, da es keine gesetzlich vorgeschriebene Berechnungsmethode gibt", erklärt Thomas Hannemann von der ARGE Mietrecht im Deutschen Anwaltsverein. "Der Möblierungszuschlag erschwert die genaue Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete und damit die Berechnung der zulässigen Miete gemäß Mietpreisbremse."

Wie hoch die Miete bei möblierten Wohnungen sein darf, lässt sich schwer emitteln

Eines der Berechnungsmodelle ist das sogenannte Hamburger Modell. Danach wird der Möblierungszuschlag anhand der Verzinsung der Anschaffungskosten mit vier Prozent des Zeitwerts und der mutmaßlichen Restlebensdauer der Einrichtungsgegenstände ermittelt. Das Landgericht Berlin hat den Zuschlag auf die Monatsmiete mit zwei Prozent des Zeitwerts der Möbel beziffert (Urteil vom 21.03.2003, 63 S 365/01). Demnach dürfte eine Wohnung, die für 5000 Euro eingerichtet und möbliert wurde, monatlich um 100 Euro teurer sein als eine unmöblierte. Allerdings müssen Vermieter im Mietvertrag nicht ausweisen, wie hoch der für die Möblierung fällige Anteil der Miete ist oder welchen Wert die Möbel haben. "Insofern sind willkürlichen Mietfestsetzungen für möblierte Wohnungen nicht auszuschließen", sagt Hannemann. So zeigen Erhebungen, dass nicht nur die Anzahl der angebotenen möblierten Wohnungen ständig steigt, auch die Mieten, die für möblierte Wohnungen verlangt werden, gehen steil nach oben. Preise über 20 Euro pro Quadratmeter sind keine Seltenheit, vereinzelt auch mehr als 40 Euro.

Die Berechnungsmethode des Berliner Landgerichts für möblierte Wohnungsmieten ist nicht verbindlich. Gesetzliche Regelungen oder höchstrichterliche Entscheidungen gibt es nicht. Daher ist jeder Einzelfall gesondert zu prüfen. Will man vor Gericht gegen die überhöhte Miete einer möblierten Wohnung vorgehen, braucht man in der Regel einen Gutachter. Das ist teuer, der Ausgang des Verfahrens ungewiss. Die Mietpreisbremse ist somit bei möblierten Wohnungen in der Praxis kaum anwendbar. "Das wissen Vermieter, und die nutzen es deshalb auch aus", sagt Mieterbund-Sprecher Ropertz.