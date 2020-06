Schlüsselfertig bauen klingt prima. Nach Rundum-sorglos-Paket. Nach Profis am Werk und flott fertig. Tatsächlich entscheiden sich neun von zehn privaten Bauherrn für eine Immobilie aus einem Verkaufsprospekt. Von Architekten Geplantes gilt als spürbar teurer. Doch ausgerechnet beim vermeintlich problemlosen Haus aus dem Katalog kann richtig viel schiefgehen. Auch zwei Jahre nach Einführung verbesserter Verbraucherrechte gehören schlampige Planung, geplatzte Einzugstermine, Ärger und Pfusch am Bau nach wie vor zum Alltag mancher Häuslebauer, so die ernüchternde Bilanz von Schutzgemeinschaften und Verbraucherzentralen. Nur wer die Tücken kennt und Experten an seine Seite holt, kann sich gegen einen teuren Reinfall wappnen. Ein Überblick über die drei heikelsten Fallstricke - und wie man sie vermeiden kann.