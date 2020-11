Kein Papierkram, alles sofort, digital. Was bei Deutschlands Verwaltungen noch ein ferner Traum ist, machen Algorithmen in Nachbarländern längst möglich. Dabei geht es zwar fix, aber nicht immer demokratisch zu.

Von Theresa Crysmann

Die linke Hand streichelt das Neugeborene in seinem Bettchen, der Daumen der rechten Hand schwebt über dem Display des Handys. "من هو الشخص الذي يتغذى به؟" - "Wie soll Ihr Kind heißen?" Nur ein paar Fragen und die digitale Geburtsurkunde landet im Dokumentenordner der zentralen Verwaltungs-App. Der multilinguale Chatbot regelt das; auch deutsche Muttersprachler müssen sich nicht mehr mit Amtsdeutsch herumschlagen. Wenige Klicks und das Kindergeld ist ebenfalls bewilligt. Zeit fürs Fläschchen.

Weniger Routinearbeit, mehr Zeit für die Bürger

Wer 2030 ein Kind bekommt, umzieht, oder eine Aufenthaltserlaubnis verlängern will, muss vielleicht keine Papierformulare mehr aufs Amt tragen oder Schlange stehen. Vergessen die Wartenummern in den Hunderten und die grauen Plastiksitze im Bürgerbüro - das Gesicht des Staats im Alltag ist digital. Zeitraubende Standardleistungen laufen automatisiert. Klappt etwas nicht, schaltet sich ein Sachbearbeiter dazu und schaut, wo es hakt. Generell haben die Mitarbeiter in den Ämtern mehr Zeit für komplexe Fälle und Beratung. Manche Bürgerbüros bieten Hausbesuche für ältere Menschen und Obdachlose an. Aber zurück in die Realität.

Technisch machbar, praktisch unmöglich

"Die Daten sollen laufen, nicht die Bürger" ist seit zwei Jahrzehnten das Motto aller, die versuchen, den deutschen Verwaltungs-Koloss ins 21. Jahrhundert zu zerren. Der Ausspruch von Altkanzler Gerhard Schröder, der hoffte, die Expo 2000 möge auch in den Behörden eine ganz neue Lust aufs Digitale wecken, wurde zur Parole. Das Bundesinnenministerium erklärte das E-Government, also die digitale Verwaltung, prompt zu einer zentralen Aufgabe der Regierung.

Pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum des Personalausweises mit Online Funktion im Oktober 2020 dann die Ernüchterung: gerade einmal sechs Prozent der Deutschen haben sich jemals mit der sogenannten "eID" im Internet ausgewiesen. Auch sonst bescheinigt der neueste eGovernment Monitor des Digitalnetzwerks D21 eher bescheidene Fortschritte: mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat im letzten Jahr mindestens eine Verwaltungsleistung im Internet genutzt. Sofern man auch diejenigen mitzählt, die die Öffnungszeiten des Bürgerbüros nachgeschaut haben.

Die meisten Behördenangebote im Internet, egal ob bei Bund, Ländern oder Kommunen, sind weiterhin Informationen, Telefonnummern und Vordrucke zum Herunterladen. Und die wenigen Online-Leistungen sind oft alles andere als nutzerfreundlich. Wer die user experience von GoogleDocs oder Slack gewöhnt ist, fliegt bei der siebenstufigen Terminvergabe im Kölner Standesamt raus. Von der elektronischen Steuererklärung ganz zu schweigen.

Deutschland soll aufholen

Die Bevölkerungsgröße, die föderale Struktur, die Skepsis der Bürger, wenn der Staat auf ihre Daten zugreifen will - in der Bundesrepublik ist es vergleichsweise schwierig, die Verwaltung zu modernisieren. Im europäischen Vergleich der EU-Kommission schaffte es Deutschland beim Thema E-Government zuletzt auf Platz 21 von 28, vor Tschechien und Bulgarien. Bis Ende 2022 soll sich das ändern. So will es zumindest das Onlinezugangsgesetz (OZG) von 2017; innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen knapp 600 Verwaltungsleistungen im Internet beantragt werden können. Unter den letzten Neuzugängen auf der Projektwebseite der Bundesregierung: die Corona-Überbrückungshilfe. Und die Möglichkeit, in Hamburg private Tombolas anzumelden.

Größere Sprünge gibt der gesetzliche Status Quo nicht her. Eine Reform des Meldegesetzes und eine Modernisierung der Melde-, Personen- und Fahrzeugregister müssen erst noch durch den Bundestag: wo im letzten Jahrhundert die Behörden zweier totalitärer Staaten möglichst viele Informationen über die Bürger gesammelt und weitergegeben haben, soll der Austausch personenbezogener Daten unbedingt datenschutz- und verfassungskonform sein.

Die Utopien der Nachbarn

Ein Blick in die Nachbarländer zeigt, was möglich ist, wenn Verwaltungen bei der Digitalisierung kein Jahrzehnt hinterherhinken. Dort entlasten Algorithmen die Sachbearbeiter bei Routineaufgaben teils schon seit Jahren.

In Österreich ist eine Variante des automatischen Kindergeldes bereits seit 2015 Realität. Die "Antragslose Familienbeihilfe" gelangt sogar ganz ohne Zutun frischgebackener Eltern auf deren Konto - Krankenhaus, Standesamt und Finanzamt klären das mithilfe algorithmischer Systeme unter sich. In Estland kümmern sich Algorithmen darum, Arbeitssuchenden passende Stellenangebote zuzuschicken. Studierende in Dänemark beantragen die staatliche Studienunterstützung im Internet, ohne Nachweise hochladen zu müssen - ob sie in einem anerkannten Studiengang eingeschrieben sind, prüft ein Algorithmus in der zentralen Personendatenbank.

Im Fadenkreuz der Algorithmen

Aber Algorithmen können noch mehr als Routinearbeit. Sind sie dafür programmiert, interpretieren sie komplexe Datensätze und wählen aus festgelegten Optionen geeignete Maßnahmen für einen bestimmten Zweck aus. Diese "automatisierten Entscheidungssysteme" (AES) sollen Verwaltungsmitarbeitern helfen, besser und schneller zu entscheiden. Und verstoßen dabei regelmäßig gegen den Datenschutz oder diskriminieren bestimmte Bevölkerungsgruppen. Nicht, weil sie wie "Künstliche Intelligenz" eine Eigendynamik entwickeln. Sondern einfach, weil ihre Programme nicht gründlich genug geprüft werden.

In Dänemark ging die Datenschutzbehörde 2019 dazwischen, als einige Kommunen mit einem AES abschätzen wollten, wo Kinder zuhause gefährdet sein könnten. Der Algorithmus hätte aus dem zentralisierten Personenregister des Landes solche Eltern herausgepickt, auf die Indikatoren wie "Scheidung", "verpasster Arzttermin", "psychische Probleme" oder "Arbeitsplatzverlust" zutreffen.

Auch in Österreich stoppten die obersten Datenschützer kürzlich ein AES, diesmal beim staatlichen Arbeitsmarktservice. Der Algorithmus sollte dort die Arbeitsmarktchancen von Erwerbslosen bestimmen und vorschlagen, bei wem sich eine Umschulung lohnen könnte. Da personenbezogene Daten wie Alter, Gesundheitszustand und Qualifikationsniveau so nicht verarbeitet werden dürfen, wurde das Projekt gekippt. Eine neue Studie der TU Wien zeigt zusätzlich: der Empfehlungs-Algorithmus hätte ältere, kranke und geringqualifizierte Menschen systematisch benachteiligt.

Ein AES des niederländischen Sozialministeriums musste dieses Jahr sogar gerichtlich verboten werden. Der Algorithmus hatte bis zu diesem Zeitpunkt potentielle Leistungsbetrüger aufgespürt - allerdings nur in Orten mit besonders vielen Geringverdiener-Haushalten. Hinweise, dass dort überdurchschnittlich oft Sozialbetrug begangen wurde, gab es nicht. Die Daten zur Berechnung waren ursprünglich für ganz andere Zwecke gesammelt worden.

Digital abgehängt, demokratisch vorne?

Bei der deutschen NGO Algorithmwatch ist man eigentlich optimistisch über die Ankunft der Algorithmen im Verwaltungs-Mainstream. Auch, wenn es um automatisierte Entscheidungsfindung geht. "Es muss halt richtig gemacht werden", sagt Matthias Spielkamp, Geschäftsführer der Organisation. Gerade dabei gebe es noch viele Probleme. Vor allem, weil die Bevölkerung nicht ausreichend informiert und mitgenommen werde. Spielkamp hält es für realistisch, dass es auch in Deutschland zum Skandal kommen könnte, bevor das Thema AES mehr in die Öffentlichkeit rückt: "Es interessiert die Menschen dann, wenn es sie im Alltag betrifft". Weder Expertengremien noch techno-juristischer Fachjargon würden den Leuten die sozialen, ethischen und politischen Konsequenzen der Technologie verständlich machen.

Auch die Datenethikkommission der Bundesregierung ist sich einig: die Menschen sollen nicht nur über die neuen Technologien aufgeklärt werden, sondern den Fortschritt kritisch begleiten. In ihrem Gutachten zum ethischen Einsatz von Algorithmen im vergangenen Jahr hat die Kommission den digitalen Kompetenzen der Bürger eine von knapp 250 Seiten gewidmet: Regierung, Medien und Zivilgesellschaft sollen das gemeinsam schaukeln. Wie genau, bleibt offen.

[Die deutsche Verschlafenheit bei der Digitalisierung könnte also auch ein demokratischer Vorsprung gegenüber den Nachbarländern sein: Zusätzliche Zeit, der Bevölkerung das nötige Knowhow zu vermitteln, statt sie vor vollendete Tatsachen zu stellen.]