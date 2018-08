13. August 2018, 14:13 Uhr Nachrichtenquellen selbst bestimmen RSS ist die tollste Technologie, die kaum jemand kennt

RSS ist ein Web-Protokoll, mit dem Nutzer Blogeinträge oder neue Artikel von Nachrichtenseiten abonnieren können.

Nur wenige Menschen kennen und nutzen RSS.

Die Technologie ermöglicht es Nutzern, ihren Nachrichtenkonsum selbstständig zu bestimmen, während bei Facebook Algorithmen Inhalte sortieren.

Von Simon Hurtz

Meinen letzten Liebesbrief habe ich in der sechsten Klasse geschrieben. Als ich fertig war, habe ich ihn dreimal durchgelesen und dann in Stücke zerrissen. Jetzt versuche ich es erneut mit einem Liebesberief - mit zwei entscheidenden Unterschieden: Meine Verehrung gilt einer Technologie, und die Adressaten sind meine Leser.

Drei Buchstaben haben es mir angetan: RSS. Sie stehen für Really Simple Syndication oder Rich Site Summary. Fast alle großen Webseiten bieten sogenannte RSS-Feeds an, die sich mit RSS-Readern abonnieren lassen. Sobald sich der Inhalt der Seite ändert, erzeugt das einen Eintrag im Feed. Wenn etwa auf SZ.de ein neuer Artikel erscheint, taucht dieser auch in der RSS-Struktur auf.

Das klingt banal, aber ich kann mir kein Leben ohne RSS vorstellen. Das liegt auch an meinem Beruf: Als Journalist muss ich viele Quellen im Blick behalten und Informationen möglichst effizient verarbeiten. Dafür sind RSS-Feeds unersetzlich. Doch ob Medienmensch, Ärztin oder Friseur - jeder, der sich für Nachrichten interessiert, regelmäßig Online-Medien besucht oder Blogs liest, spart mit RSS Klicks und ist besser informiert.

Die Technologie gilt als nischig und nerdig, dabei ist es ganz einfach. Sie brauchen nur zwei Dinge: eine Webseite, die RSS unterstützt, und einen Reader, in dem Sie die Feeds sammeln und lesen. In der Bildergalerie am Artikelende erkläre ich kurz, wie Sie RSS-Feeds finden, und gebe eine Übersicht empfehlenswerter RSS-Reader. Wenn Sie die Nachrichten von SZ.de, Zeit Online und Spiegel Online verfolgen wollen, müssen Sie nicht mehr jede Seite einzeln aufrufen und nachsehen, ob es Neues gibt. Stattdessen empfangen Sie die Texte gebündelt in Ihrem RSS-Reader. Genauso ist es möglich, einzelne Ressorts oder Autoren zu abonnieren.

RSS stammt aus dem vergangenen Jahrtausend, ist also ein Dinosaurier des Internets. Immer wieder wird dem Protokoll das Schicksal dieser Tiere prognostiziert: Aussterben aus nicht endgültig geklärten Umständen. Die Rolle des mutmaßlichen Meteoriten übernimmt dabei ein beliebter Bösewicht, der angeblich auch schon Myspace, den Journalismus und den demokratischen Diskurs auf dem Gewissen hat: Facebook.

RSS lebt, und es erfreut sich bester Gesundheit

Nutzer seien zu bequem, um sich ihre Nachrichten selbst zusammenzusuchen und informierten sich lieber in sozialen Medien, schreibt etwa Fabian Scherschel bei Heise und folgert: "RSS ist tot, und das ist eine Schande" Es sei zu kompliziert, nicht für den Alltagsgebrauch normaler Menschen konzipiert. "Fake-News-Schleudern" ersetzten dieses demokratische Werkzeug für informierte Web-Bürger, sein Ableben sei "wohl unausweichlich".

Scherschel hat mit einer Sache Recht: Der Tag, an dem der letzte RSS-Feed verschwindet und der letzte RSS-Reader dicht macht, wäre ein trauriger. Ich bezweifle aber, dass dieses Schicksal bereits beschlossene Sache ist. Im Gegenteil: RSS lebt, und es erfreut sich bester Gesundheit.

Ende Juli kündigte Mozilla an, den eingebauten RSS-Reader aus dem Firefox-Browser zu entfernen. Ausgerechnet ein Unternehmen, das sich schon immer als Unterstützer des freien, dezentralen Webs gesehen hat, verabschiedet sich von einem Protokoll, das wie kein anderes für das offene Netz steht. Was nach einem Sargnagel klingt und wohl auch Anlass für Scherschels Abgesang war, ist bei genauerem Hinsehen kein Grund zur Panik. 99,9 Prozent der Firefox-Nutzer hätten diese Funktion ohnehin nie verwendet, schreibt Tech-Blogger Martin Brinkmann bei ghacks.net.

Der Facebook-Meteorit ist noch nicht eingeschlagen

Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Berufsbedingt kenne ich viele Menschen, die RSS-Feeds lesen. Kein einziger von ihnen abonniert sie über den Web-Browser. Stattdessen verwenden sie spezialisierte Dienste wie Feedly, Inoreader oder The Old Reader, die eigene Apps und Webseiten dafür anbieten. Im Frühjahr stellte die Wired die drei Unternehmen vor und sprach mit den Gründern. Uns geht es prächtig, sagten sie, wir wachsen. Ein paar Monate später erhielt die Tagesschau die gleiche Antwort, und auch auf SZ-Anfrage heißt es: Keine Sorge, der Facebook-Meteorit ist noch nicht eingeschlagen.

"Ich kann es auch nicht richtig erklären", sagte Dave Winer der Wired. Der Programmierer hat mehrere wichtige Web-Protokolle mitentwickelt, darunter RSS. Angesichts des "Missbrauchs", den die Technologie erfahren habe, hätte er Schlimmeres befürchtet. Damit meint er unter anderem Google. Vor fünf Jahren stellte das Unternehmen den Google Reader ein, zu diesem Zeitpunkt das beliebteste Werkzeug, um RSS-Feeds zu lesen. Die Nutzer waren kurz wütend - wanderten dann aber nicht zu Facebook ab, sondern suchten sich Alternativen. Binnen 48 Stunden meldeten sich damals mehr als eine halbe Million Menschen bei Feedly an, mittlerweile nutzen mehr als 15 Millionen Menschen den Dienst.