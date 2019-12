In Washington oder Berlin konnte sich noch kaum jemand vorstellen, wie ein Angriff russischer Hacker auf einen Staat aussehen könnte, als im April 2007 plötzlich die Internetauftritte des estnischen Parlaments und des Staatspräsidenten nicht mehr erreichbar waren. Auch Banken und Medien in dem baltischen Staat waren von den Attacken betroffen, die sich über Wochen hinzogen.

Vorausgegangen war ihnen ein Streit um die Verlegung eines sowjetischen Heldendenkmals in der Hauptstadt Tallinn. Die meisten Esten betrachten die Sowjetarmee als Besatzer, eine russischsprachige Minderheit will sie weiter als Befreier feiern - und randalierte. Bei den Protesten kam ein Mensch ums Leben, Dutzende wurden verletzt, Hunderte festgenommen. Es waren die größten Unruhen seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Zwei Jahre später bekannte sich ein Funktionär der vom Kreml gelenkten Jugendorganisation "Naschi" zu den Cyber-Angriffen. Man habe "dem estnischen Regime eine Lehre erteilt".

Naschi ist zwar längst nicht mehr aktiv, aber der Film, den die Agit-Abteilung der Organisation nach den Unruhen in Estland ins Netz gestellt hat, ist heute noch bei YouTube abrufbar. "Alle Staaten tragen Masken", doziert eine Stimme aus dem Off zum Beginn des halbstündigen Videos: "In der heutigen Zeit kommt es darauf an, demokratisch und aufgeklärt zu wirken, für Toleranz und Meinungsfreiheit einzutreten." Doch in Wahrheit sei all das nur Fassade. Zu sehen ist, wie die Gesichter westlicher Staats- und Regierungschefs sich zu fratzenartigen Masken verzerren, dann kreisen die Masken mit Dollarzeichen um eine Freiheitsstatue in den Farben der US-Flagge.

"Bereits seit 1000 Jahren wollen sie uns vernichten"

Die Ereignisse in Estland hätten das wahre Gesicht der Staaten gezeigt, die Russland fälschlicherweise für seine Freunde gehalten hätte: "Diese alten, trockenen Gesichter mit dem zynischen Lächeln der Inquisitoren sind uns wohl bekannt", sagt der Sprecher, unterlegt von dramatischer Musik. "Bereits seit 1000 Jahren wollen sie uns vernichten. Und über 1000 Jahre ist ihnen das nicht gelungen. Deshalb sind sie sehr wütend. Und immer wieder aufs Neue müssen wir sie vor sich selbst retten. Aber statt uns dafür zu danken, spucken sie uns jedes Mal ins Gesicht. Aber damit ist jetzt Schluss."

Die Stimme, die hier über vermeintliche westliche Vernichtungspläne referiert und die Randale von Tallinn als Heldentat feiert, gehört einem Mann, den damals auch in Russland nur wenige kannten: Robert Schlegel. Der damalige Pressechef der Naschi-Bewegung machte in den folgenden Jahren eine steile Karriere als Abgeordneter im russischen Parlament. In dieser Funktion setzte er sich dafür ein, unabhängige Medien und Blogger in Russland strafrechtlich zu verfolgen. Gleichzeitig knüpfte Schlegel Kontakte in die deutsche Politik - erst zur CDU, später zur AfD.

Seit seinem Ausscheiden aus der russischen Staatsduma im Oktober 2016 war es still geworden um Robert Schlegel. Keine Auftritte mehr in den Talkshows des Staatsfernsehens, auf seinem Twitter-Account mit mehr als 70 000 Abonnenten wurden alle Tweets gelöscht. Dort stellt sich der einstige glühende Patriot und Kämpfer gegen angebliche westliche Doppelmoral nun als "Ex-Politiker", "tolerant" und "Kosmopolit" vor. Dass er auf Instagram seit dem Frühjahr immer wieder Fotos von bayerischen Landschaften veröffentlicht, hat einen Grund: Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung hat Schlegel im Frühjahr dieses Jahres die deutsche Staatsbürgerschaft erworben. Seitdem arbeitet er in München als "Director of Strategic Projects and Operations" in der Deutschland-Zentrale des internationalen IT-Security-Unternehmens Acronis.

Dass so manch russischer Politiker oder Mitarbeiter der staatlichen Medien in der Heimat dazu aufruft, dem verdorbenen und verlogenen Westen die Stirn zu bieten, gleichzeitig aber die Kinder auf britische Internate schickt, das ist eher die Regel als die Ausnahme. Dass aber ein Mann ranghoher Mitarbeiter eines Software-Unternehmens in Deutschland wird, der noch vor wenigen Jahren eine Organisation vertreten hat, die Cyber-Angriffe auf die Regierungen organisiert hat und dabei wohl kaum ohne die Hilfe des russischen Geheimdienstes ausgekommen sein dürfte - das ist ein einmaliger Vorgang.

Von etwa 1500 Acronis-Mitarbeitern sind mehr als 500 in Russland beschäftigt

Weltweit vertrauen Tausende Unternehmen der Software und den Sicherheitsdienstleistungen von Acronis, auf ihrer Website wirbt das Unternehmen mit Kunden wie Audi, BASF und der Deutschen Bank. Seit 2018 pflegt die Firma strategische Partnerschaften mit Microsoft und Google. Auch der Bund stattete laut Ausschreibungen einige Abteilungen mit der Acronis-Backupsoftware "True Image" aus, was ein Mitarbeiter der Bundes-IT gegenüber der Süddeutschen Zeitung bestätigte. Acronis bewirbt seine Produkte mit dem Satz: "Schützen Sie Ihre Daten, Applikationen und Systeme vor böswilligen Bedrohungen".

Auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung teilte ein Unternehmenssprecher mit, Schlegel habe "zu keinem Zeitpunkt Zugang zum Quellcode von Acronis Produkten oder zu Servern mit Kundendaten" gehabt. Gleichwohl werde die Sicherheitsabteilung Schlegels Einstufung für den Zugang zu Daten überprüfen.

Gegründet hat Acronis der gebürtige Russe Sergej Beloussov. Der heute 48-Jährige hat seine Heimat Mitte der Neunzigerjahre verlassen, um von Singapur aus das IT-Unternehmen aufzubauen. Seit 2001 hat der Multi-Millionär die Staatsbürgerschaft des asiatischen Stadtstaates. Seit einer Finanzierungsrunde im September 2019 ist Acronis mehr als eine Milliarde Dollar wert. Der Firmensitz liegt im schweizerischen Schaffhausen, dort will der Firmenchef eine Privat-Universität eröffnen, das Schaffhausen Institute of Technology. Von etwa 1500 Acronis-Mitarbeitern sind nach SZ-Informationen mehr als 500 in Russland beschäftigt - vor allem Software-Entwickler. Acronis liess diese Zahlen auf Anfrage unkommentiert. Ein bedeutender Teil der Kunden sitzt in den USA.

Ein Russland-Bezug - besonders in die Politik - kann nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre mit Hackern aus Moskau heikel sein. 2015 hatte das US-Heimatschutzministerium nach einem Hacker-Skandal Produkte der russischen Anti-Viren-Firma Kaspersky Lab von sämtlichen Behörden-Computern verbannt. In der boomenden IT-Branche Russlands versucht man daher, sich möglichst unabhängig und neutral zu präsentieren.

Laut Informationen, die der Süddeutschen Zeitung vorliegen, war es Beloussov selbst, der Schlegels Versetzung nach München in die Wege leitete. Auf Nachfrage äußerte sich Beloussov dazu nicht. Zuvor hatte Schlegel in Moskau für das Unternehmen gearbeitet. Als Nachfahre einer wolgadeutschen Familie war es für den 34-Jährigen nur eine Formalie, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen.

Mit Anfang 20 hatte Schlegel eine private Fernsehakademie abgeschlossen, dann startete er bei der frisch gegründeten Naschi-Bewegung durch: Er wurde ihr Sprecher und später "Kommissar" der Organisation. Er baute das Studio "Belyj Swjet" auf, das Propagandavideos im Geist der Putin-Jugend produzierte. 2007 zog er mit 23 Jahren als jüngster Abgeordneter ins Parlament ein.