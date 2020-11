Von Andrian Kreye

Als Malu Dreyer am Donnerstagvormittag ans Mikrofon tritt, um die internationale Fachkonferenz für künstliche Intelligenz (KI) zu eröffnen, merkt man, dass Deutschland im Kampf um die digitale Herrschaft schon phonetisch einen Wettbewerbsnachteil hat. Sie begrüßt die Teilnehmer in ihrer Eigenschaft als Ministerpräsidentin von "Reinländpeletineyt" am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern. Das sind im Herzen von Rheinland-Pfalz sehr viele ungelenke Silben. Den Eagles oder Radiohead würden da vermutlich keine Songs dazu einfallen. Da fehlt das Legato von California oder Palo Alto, das im Pop für Ohrwürmer sorgt. Und im Marketing für Aufträge, Kundschaft und Forschungsgelder.