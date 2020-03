Schulen dicht, am besten sofort: Manche Experten raten inzwischen zu drastischen Maßnahmen, um die Corona-Epidemie einzudämmen, auch die Kultusminister haben sich am Donnerstag mit der Frage befasst. Im Ausland hat man teils schon früher entschieden: In Östereich haben alle Schulen bis zum 3. April geschlossen. In Polen bleiben Kindergärten, Schulen und Universitäten zu. Was, wenn das auch in Deutschland bald droht? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Darf ich mein Kind zu Hause lassen und nicht in die Schule schicken, um es vor einer Ansteckung zu schützen?

Ganz unabhängig davon, was medizinisch sinnvoll ist, ist die Rechtslage dazu eindeutig: "Nein, das dürfen Eltern nicht", sagt Wilhelm Achelpöhler, Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Münster. Das gilt jedenfalls bei schulpflichtigen Kindern. "Solange sich das Gesundheitsamt oder die Schule nicht entscheiden, die Schule zu schließen, müssen Kinder da hingehen", erklärt er. Eine Ausnahme von der Schulpflicht besteht, wenn das Kind krank ist. "Wer sich nicht an die Schulpflicht hält, dem droht theoretisch ein Bußgeld", erläutert Achelpöhler. Bei häufigerem Fehlen kann dies bei 200 Euro liegen. In Extremfällen kann sogar das Sorgerecht bei der Verletzung der Schulpflicht eingeschränkt werden.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso

Habe ich als Elternteil besondere Urlaubsansprüche, wenn Schulen geschlossen bleiben?

Das hängt von verschiedenen Umständen ab. Wie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mitteilt, müsse dabei berückischtigt werden, ob aufgrund des Alters des Kindes eine Betreuung erforderlich sei. Darüber hinaus müssten Eltern zunächst "alle zumutbaren Anstrengungen" unternehmen, um die Kinderbetreuung anderwertig zu organisieren - zum Beispiel durch Verwandte. Erst, wenn auch die erforderliche Betreuung dann nicht sichergestellt werden kann, gilt das im Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 616) geregelte Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitnehmers. Es besagt, dass der Arbeitnehmer aufgrund unumgänglicher Umstände von der Pflicht der Leistungserbringung, also zu arbeiten, befreit ist. Greift das Leistungsverweigerungsrecht, müssen Arbeitnehmer keinen Urlaub nehmen, um ihr Kind zu betreuen, sondern können sich für wenige Tage freistellen lassen - und würden trotzdem bezahlt. Allerdings lohnt hier ein Blick in den Arbeitsvertrag: Dieses Recht kann durch arbeits- oder tarifvertragliche Vereinbarungen eingeschränkt oder vollständig ausgeschlossen sein.

Wer kümmert sich um meine Kinder, wenn es zu Schulschließungen kommen sollte?

Deutschlandweite Schulschließungen hat die Politik am Donnerstag ausgeschlossen, auch flächendeckende Schulschließungen in einzelnen Bundesländern gibt es bisher noch nicht - aber das kann sich jederzeit ändern, möglicherweise schon in den nächsten Tagen. Medienberichten zufolge will Niedersachsen am Freitag eine landesweite Schulschließung bekanntgeben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Rande eines Treffens mit seinen Amtskollegen in Berlin, dass zumindest im Freistaat landesweite Schulschließungen in den kommenden Tagen oder Wochen denkbar sind. Das Kultusministerium in Bayern solle sich entsprechend wappnen. Dazu gehört Söder zufolge auch eine "Notfallbetreuung für relevante Zielgruppen". Das könnte bedeuten, dass Kinder von Ärzten oder Pflegekräften weiterhin betreut werden - damit die Schulschließungen nicht zu Ausfällen im Gesundheitssystem führen. Ähnlich äußerten sich die Kultusminister, die ebenfalls tagten. Der Hamburger Schulsenator Ties Rabe (SPD) erklärte, man müsse sich auf Schulschließungen einstellen - und gleichzeitig an alternativen Betreuungen arbeiten. Wenn es dazu komme, dass Schulen in ganzen Regionen oder Bundesländern geschlossen werden müssten, müssten zugleich etwa zehn bis zwanzig Prozent der Schulen als Betreuungseinrichtungen für die Schüler geöffnet werden, so Rabe.

Finden Klassenfahrten statt?

Auch dazu gaben die Kultusminister am Donnerstag Empfehlungen ab. So rate man allen Schulen, keine Klassenfahrten ins Ausland mehr zu unternehmen und alle Veranstaltungen über den eigentlichen Unterricht hinaus in den kommenden zwei bis drei Monaten abzusagen. Dazu zählten Ausflüge oder Sport- und Schulfeste, sagte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe.

Gibt es in Deutschland schon großflächige Schulschließungen?

Für ganze Bundesländer wurden bis Donnerstag noch keine Schulschließungen veranlasst, Schließungen gibt es aber auf kommunaler Ebene. Die Stadt Halle in Sachsen-Anhalt schließt von diesem Freitag an alle Kindertagesstätten und Schulen - als erste Großstadt Deutschlands. Das gelte vorerst bis zum 27. März, sagte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Donnerstag. Eine Notfallbetreuung, wie die Kultusminister sie bei flächendeckenden Schließung versprechen, gibt es dort allerdings nicht - die Eltern müssen selbst schauen, was mit ihren Kindern passiert, oder "individuelle Absprachen" mit dem Arbeitgeber treffen, sagte ein Sprecher der Stadt der SZ. Zumindest für Beschäftigte im Gesundheitsbereich soll es in Halle aber eine Lösung geben: "Die Krankenhäuser prüfen derzeit eine mögliche gesonderte Betreuung von Kindern ihres Personals", so der Sprecher.

Im besonders betroffenen Kreis Heinsberg wurden die Schulen, Kindergärten und Kitas bereits am 26. Februar geschlossen. Die Schließung sollte zunächst nur eineinhalb Wochen dauern, wurde inzwischen aber um eine weitere Woche verlängert. Die Krisenstab des Kreises beschloss am Mittwoch, dass die Schulen womöglich bis zu den Osterferien dicht bleiben. Damit wären sie dann bereits sechs Wochen lang geschlossen. Die Abi-Vorklausuren sollen aber stattfinden - etwa indem die Jugendlichen auf mehrere Räume verteilt werden, so dass sie während der Prüfungen genug Abstand zueinander haben.

Wie ist die Lage in Europa?

Etwa ein Drittel der EU-Länder habe bereits sämtliche Schulen geschlossen. Das teilte die kroatische Bildungsministerin Blazenka Divjak am Donnerstagnachmittag mit, nach der Konferenz mit etwa 20 anderen Ministerinnen und Ministern. Ein Drittel der Länder habe Schulen und Hochschulen in bestimmten Regionen geschlossen. Ein weiteres Drittel der Mitgliedstaaten führe bislang den normalen Schulbetrieb fort. Fast zeitgleich zum Statement der kroatischen Ministerin kündigte die auch Slowakei an, alle Schulen für 14 Tage zu schließen.

Wie reagieren Hochschulen in Deutschland auf die aktuelle Situation?

In Bayern wurde der Semesterstart der Fachhochschulen sowie Musik- und Kunsthochschulen verschoben. Das Semester startet dort nun wie an den Universitäten am 20. April. Auch in Berlin, Bremen, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt starten die Hochschulen frühestens am 20. April. Im Saarland beginnt das Semester statt am 6. April erst am 4. Mai. Die Rektoren von Sachsens Hochschulen beraten am Montag über eine mögliche Verschiebung des Semesterstarts.