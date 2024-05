Nach dem Fund der Leiche einer 19-jährigen Frau im Kofferraum eines Autos in Regensburg, prüft die Polizei nun Eifersucht als Motiv. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass die junge Frau wahrscheinlich im Haus des 55-Jährigen in der Oberpfalz getötet wurde. "Es gibt Blutspuren in seinem Haus", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Regensburg am Dienstag.