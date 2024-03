Ingolstadt:Mutter stiehlt mit Kind Tonie-Figuren im Wert von 1000 Euro

Eine Frau hat im Rucksack ihres Kindes zahlreiche Tonie-Figuren aus einem Ingolstädter Verbrauchermarkt gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beobachtete ein Ladendetektiv am Samstag, wie die 29-Jährige die elektronischen Hörspielfiguren im Wert von rund 1000 Euro in den Rucksack des elf Jahre alten Kindes packte und es dann an der Kasse vorbei aus dem Geschäft schickte.