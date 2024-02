Eine Smartwatch hat fälschlicherweise Alarm geschlagen und somit einen Großeinsatz inklusive Rettungshubschrauber nahe Bodenwöhr (Landkreis Schwandorf) ausgelöst. Rund hundert Einsatzkräfte von Feuerwehr, Wasserwacht und Rettungsdienst waren am Freitag zu einem Weiher unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach wurden dort mehrere Menschen in Wassernot vermutet.