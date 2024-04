Für eine mehrere Hundert Kilometer lange Spritztour soll ein 18-Jähriger einen neuen Traktor vom Hof des Herstellers im bayerischen Ostallgäu gestohlen haben. Der Verdächtige sagte nach Polizeiangaben vom Freitag in seiner Vernehmung, dass er großer Fan der Traktormarke sei. Er hatte die Tat am Dienstag demnach sehr genau vorbereitet. Er sei aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) angereist, habe markentypische Kleidung getragen und gefälschte firmentypische Kennzeichnungen für Testfahrten dabeigehabt, die er eigens zu diesem Zweck hergestellt habe. Zudem habe er ein gefälschtes Kennzeichen an der Landmaschine montiert.