Ein Geldtransporter ist in Großkarolinenfeld im Landkreis Rosenheim am Freitagvormittag überfallen worden. Die beiden Täter seien derzeit auf der Flucht in eine bislang unbekannte Richtung, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Nach ihnen wird mit einem Großaufgebot gefahndet, auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.