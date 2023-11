Ein 26 Jahre alter Mann soll in der Oberpfalz einen Bekannten getötet haben, weil er wieder für längere Zeit zurück ins Gefängnis wollte. Davon geht die Staatsanwaltschaft aus und legte ihm am Montag vor dem Landgericht Regensburg Mord zur Last. Der Angeklagte äußerte sich zu Prozessbeginn nicht selbst. Über seine Anwältin ließ er ausrichten, dass er vollumfänglich einräume, den Tod des 50-Jährigen verursacht zu haben. Jedoch habe er ihn lediglich "ausknocken" wollen.