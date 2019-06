6. Juni 2019, 11:51 Uhr Nürnberg Durchsuchung wegen Verdachts auf Abrechnungsbetrug im Rettungswesen

In Bayern haben Beamte mehrere Anwesen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) durchsucht.

Hintergrund sind Ermittlungen gegen die Organisation wegen Betrugs. Sie soll Krankenkassen mit "Fantasiezahlen" getäuscht haben.

Von Seiten des ASB heißt es, die Vorwürfe seien nicht neu, zudem kooperiere man mit den Behörden.

Von Dietrich Mittler

Im Zusammenhang mit den Vorwürfen von millionenschwerem Abrechnungsbetrug im Rettungswesen hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Mittwoch eine konzertierte Hausdurchsuchung veranlasst. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag erklärte, besteht der Verdacht "auf Betrug in einem besonders schweren Fall". Um Unterlagen zu sichern, wurden sowohl die Geschäftsräume des ASB-Landesverbands in Erlangen, die Räume des ASB-Regionalverbands in München sowie die Wohnräume der beiden Beschuldigten untersucht. "Und dann auch noch weitere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften", teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Der ASB-Landesverband hat die konzertierte Durchsuchung durch Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigt. "Hintergrund sind die seit April vorgeworfenen Unregelmäßigkeiten im Bereich der Rettungsdienstabrechnung, hieß es. Der ASB zeige gegenüber den Behörden "entsprechende Kooperationsgemeinschaft". Ziel sei die "transparente Aufarbeitung der erhobenen Vorwürfe".

Hintergrund der aktuellen Ermittlungen sind massive Vorwürfe gegen den Verband, die den Medien zugespielt wurden. Nach diesen Informationen, die auf fundierte Kenntnisse über interne Vorgänge im ASB-Rettungsdienst schließen lassen, sollen Krankenkassen durch manipulierte Kostenabrechnungen "mit Fantasiezahlen" um erhebliche Beträge betrogen worden sein. "Der ASB hat durch diese Praxis über die Jahre mehrere Millionen Euro Gelder im Rettungsdienst zusätzlich abgerechnet", heißt es in einem Schreiben, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. So etwa seien zusätzliche, gar nicht zustande gekommene Ausgaben abgerechnet worden - etwa unter der Rubrik "Diensträume". Derart erzielte Beträge seien als Sonderposten "eingepflegt" worden.

Wie dem vorliegenden Schreiben zu entnehmen ist, soll es beispielsweise für das Jahr 2015 einen vom damaligen Geschäftsführer abgezeichneten Buchungsbeleg geben, in dem "zusätzlich abgerechnete Gelder" aufgeführt sind. An die Zentrale Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst Bayern GmbH (Zast) seien hingegen Abrechnungen mit "nachträglich bearbeiteten" Ausgabensummen gegangen. Das habe auch Konsequenzen für die kommenden Jahre gehabt: "Die Abrechnungen waren in der Regel Grundlage für die folgenden Haushaltsverhandlungen mit den Sozialversicherungsträgern", heißt es in dem Schreiben.

Jarno Lang, erst seit Kurzem Geschäftsführer des ASB-Landesverbandes Bayern, hatte Angang April die Vorwürfe umgehend zurückgewiesen. Von unrechtmäßigen Überschüssen könne nicht die Rede sein, hatte er betont. Und wenn Überschüsse erzielt würden, die über den mit den Kassen vereinbarten Budgets liegen, so flössen "diese vertragsgemäß stets in andere rettungsdienstliche Leistungen wie zum Beispiel den Bevölkerungsschutz".

In seiner aktuellen Stellungnahme betonte ein Sprecher des ASB-Landesverbands: "Da es sich um keine neuen Vorwürfe handelt, hält der ASB Bayern an seinem bisherigen Vorgehen und der bereits laufenden intensiven und unabhängigen Prüfung durch eine renommierte und spezialisierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft fest." Des Weiteren werde sich der ASB Bayern "den Behörden gegenüber selbstverständlich auch zukünftig kooperativ zeigen".