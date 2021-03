Von Marco Völklein

Wo der Asphalt aufhört, da fängt der Spaß erst richtig an - nach diesem Motto etwa wurden vor einigen Jahren in den USA die ersten Gravelbikes entwickelt, also Rennräder ausgestattet mit etwas breiteren (und meist auch grobstolligeren) Reifen sowie Scheiben- statt Felgenbremsen. Mit diesen Rädern kann man nicht nur flott auf der Straße unterwegs sein, sondern auch auf etwas holprigerem Untergrund gut vorankommen. In den vergangenen zwei, drei Jahren erlebten diese Räder einen wahren Boom. Immer mehr Fahrradhersteller setzen auf den Trend zum Gravelbike.