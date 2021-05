Gravelbikes sind schwer in Mode - und da bringt Giant mit dem TCX Advanced Pro 1 einen neuen Cyclocross-Renner auf den Markt. Was unterscheidet die Räder?

Von Sebastian Herrmann

Es wimmelt in den Wäldern. Horden streifen umher und machen das, was in der Pandemie eben geht: einen Spaziergang. Und es bewegen sich weitere Freizeitverkehrsteilnehmer durch den Forst: Zwischen Wanderern und quengelnden Kindern kullern Radfahrerrudel umher. Da kann es eng werden zwischen Fichten und Buchen. So auch neulich in einer Schlucht im Münchner Umland. Ja, es war ein Fehler, dort an einem Samstag durchzufahren. Es handelt sich schließlich um eine zu recht beliebte Wanderstrecke, und da ist es eine blöde Idee, mit dem Rad aufzutauchen. Aber nun, es ist passiert, kommt nicht wieder vor, versprochen.