Das plötzliche Ende der Umweltprämie hat Autokäufer und Hersteller gleichermaßen geschockt. Mit Ablauf des 17. Dezember zahlt die Bundesregierung keinen Zuschuss mehr beim Kauf eines Elektroautos. Dies ergebe sich aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds (KTF), durch das der Bundesregierung 60 Milliarden Euro gestrichen wurden. Das trifft auch all jene, die ihr Fahrzeug bereits bestellt haben, aber noch auf die Auslieferung warten. Der Umweltbonus kann erst dann abgerufen werden, wenn das Elektroauto zugelassen wird. So sind manche Modelle nach Unterschreiben des Kaufvertrags angesichts monatelanger Lieferzeiten auf einmal bis zu 7000 Euro teurer. Der Schritt war in der Autobranche auf scharfe Kritik gestoßen; der Branchenverband VDA sagte, er untergrabe das Vertrauen in die Politik.