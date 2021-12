Von Peter Ilg

Wenn Ducati der Presse ein neues Modell vorstellt, wird das Motorrad auf öffentlichen Straßen und auf der Rennstrecke gefahren. Enge Kurven und schnelle Geraden müssen sein, weil die italienischen Renner nur dort ihre Super-Sportlichkeit beweisen können. Auf der Rennstrecke gibt es keinen gefährlichen Gegenverkehr oder Bäume am Rand. Nur dort kann ein Motorrad zeigen, was wirklich in ihm steckt. Deshalb gehört das Ritual mit der Rennstrecke zu Fahrveranstaltungen von Ducati wie Parmesan auf die Pasta. Selbst wenn ein Motorrad dafür nicht gemacht ist.