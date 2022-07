Neue Elektroplattform:Technologiesprung bei BMW

Für die "Neue Klasse" will der Autobauer nicht nur eine 800-Volt-Antriebsarchitektur entwickeln, sondern auch - wie Tesla - von 2025 an Rundzellen einsetzen.

Von Joachim Becker

Einen "großen Technologiesprung" kündigte BMW-Chef Oliver Zipse vor einem Jahr an: Der Automobilkonzern will den Schwerpunkt stärker auf die E-Mobilität verschieben - und alles gleichzeitig erneuern: das Modellangebot, den Antrieb und die Produktion. 2025 soll eine vollelektrische Limousine im Format des BMW 3er den Anfang machen - basierend auf einem Baukasten der nächsten Generation und produziert im neuen Werk im ungarischen Debrecen. Für das erste Modell der "Neuen Klasse" will BMW erstmals eine 800-Volt-Antriebsarchitektur entwickeln und bei der Batterie - vergleichbar mit Tesla - Rundzellen einsetzen.