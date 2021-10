Von Georg Kacher

Ein eigenes Auto entwerfen, entwickeln, bauen. Und Geld damit verdienen, ab dem dritten Jahr der Kleinserienfertigung von dreimal 30 Fahrzeugen. Damit dieser Traum Wirklichkeit wird, hat Marcus Holzinger ein kleines Team von Freunden und Spezialisten um sich geschart, mit seinem Partner die Firma E-Legends gegründet und sich bei Audi rückversichert, dass der neu interpretierte voll elektrifizierte Sport quattro nicht in letzter Minute am Veto des Erfinders scheitert. Das dazu passende Geschäftsmodell ist so schlank wie die Belegschaft, die kaum zwei Dutzend Beschäftigte zählt. Die erste Finanzierungsrunde in Höhe von 7,35 Millionen Euro hat das Start-up durch Eigenmittel und Investoren bereits sichergestellt.