22. April 2017, 15:32 Uhr Vor Frankreich-Wahl Deutsche Unternehmer zittern vor Le Pen









Viele deutsche Unternehmer befürchten eine Protektionismus-Welle, sollte Marine Le Pen die Präsidentenwahl gewinnen.

Einige Unternehmen bereiten sich bereits darauf vor, im Ernstfall schnell Geld abziehen zu können.

Andere widerum rechnen Le Pen keine Chancen aus und sehen in Frankreich weiterhin ein attraktives Land für Investitionen.

Von Leo Klimm , Paris

Wenn Frankreich extrem wählt, will Daniel Hager nicht kalt erwischt werden. "Wir prüfen alle Notfallpläne", sagt Hager. "Anfang nächster Woche müssen wir bereit sein, zu handeln." Bereit sein, Kapital aus Frankreich zu schaffen. Der Chef des saarländischen Elektrokonzerns Hager, der mehr als 20 Prozent der Erlöse von fast zwei Milliarden Euro im Nachbarland erzielt und dort ein Drittel seiner 11 000 Mitarbeiter beschäftigt, könnte die Liquidität der Frankreich-Filiale "auf ein Minimum zurückführen", sollten am Sonntag die Rechtsextreme Marine Le Pen oder der Linksradikale Jean-Luc Mélenchon in den Stichentscheid um das Präsidentenamt gelangen. Oder beide. "Was ist, wenn uns Mélenchon die Konten sperrt?", fragt Hager.

Gewöhnlich ist er ein besonnener Mann - aber den beiden extremen Kandidaten mit dezidiert protektionistischen Wirtschaftsprogrammen traut Hager alles zu. Also will er in der Lage sein, schnell Geld abzuziehen. Es geht um einen dreistelligen Millionenbetrag, der vielleicht bald nicht mehr bei den französischen Banken des deutschen Mittelständlers liegen darf.

Vor der Präsidentenwahl in Frankreich halten deutsche Unternehmenslenker den Atem an. Sie fürchten nach dem Brexit einen neuen, noch schlimmeren Tiefschlag. Das trifft gerade für jene zu, die das Land gut kennen - wie Daniel Hager, Gerhard Cromme, der Siemens-Aufsichtsratschef, oder Bernhard Simon, Erbe und Geschäftsführer des Logistikkonzerns Dachser. Auch wenn sie mit dem Frankreich-Risiko unterschiedlich umgehen.

Warnung vor einem "Votum für Protektionismus"

Le Pen gegen Mélenchon - für Hager wäre das "eine Katastrophe". Le Pen strebt einen Euro-Austritt Frankreichs an. Durch Steuern will sie den heimischen Markt vor ausländischen Produkten und Arbeitnehmern abschotten. Mélenchon wiederum schwärmt von "intelligentem Protektionismus", will Unternehmensgewinne stärker besteuern, den Euro neu verhandeln - und sonst ebenfalls den Frexit forcieren.

Zwar sagen die Demoskopen insbesondere Le Pen kaum Siegchancen in der Stichwahl am 7. Mai voraus. Allerdings schließen sie auch ein Duell der beiden extremen Kandidaten nicht aus. Im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit dafür stieg zuletzt. Das sorgt für Unruhe an den Finanzmärkten. Auch Frankreichs Arbeitgeberverband - der allen Skandalen zum Trotz seine Präferenz für den konservativen Kandidaten François Fillon nicht verhehlt - gibt sich alarmiert: "Le Pen und Mélenchon wollen das Gleiche, also die Firmenchefs zwingen, besteuern, sanktionieren, kontrollieren", so Verbandschef Pierre Gattaz. Und diese Woche sahen sich gar 25 Ökonomie-Nobelpreisträger veranlasst, die Wähler vor einem Votum für Protektionismus zu warnen, der "sich für Frankreich so schädlich erweisen wird wie für die Handelspartner". Frankreichs wichtigster Handelspartner heißt: Deutschland. Es hat demnach viel zu verlieren bei der Präsidentenwahl.

Das Vertrauen in Frankreich war gerade erst zurückgekommen

2016 hatten deutsche Investoren nach langer Zurückhaltung wieder Vertrauen in den Partner geschöpft. Sie beurteilten ihre Geschäfte in Frankreich positiv und steigerten die Zahl ihrer Investitionsprojekte dort um 35 Prozent. Mehr als 3800 deutsche Firmen sind mit Niederlassungen präsent und beschäftigen mehr als 300 000 Menschen. Nun droht sich dieses Frankreich, das wirtschaftlich so eng mit Deutschland verwoben ist wie kein zweites Land, abzuwenden. Dieter Kempf, Chef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, zeigt sich in Pariser Medien besorgt. Andere Wirtschaftslenker veröffentlichen in französischen Regionalzeitungen flammende Plädoyers für Europa.

Etwa Daniel Hager, dessen Firma sich seit den Fünfzigerjahren auf beiden Seiten der Grenze entwickelt hat. In der Nähe der Pariser Prachtstraße Champs-Elysées hat er kürzlich eine Immobilie erworben, in der er Büros und einen Showroom einrichten will, um seine Stromverteiler zu bewerben. "Nach der Wahl sehen wir, ob wir daran festhalten", sagt Hager. Er zweifelt auch an den unternehmensfreundlichen Kandidaten Fillon und Emmanuel Macron. Fragt sich, "ob sie die Kraft haben, gegen die Korporatismen anzukommen". Hager wäre schon froh, wenn sich der wirtschaftspolitische Rahmen in Frankreich nach der Wahl nicht verschlechtert.