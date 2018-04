11. April 2018, 17:30 Uhr Vermisster Tengelmann-Chef Haub Unerbittlicher Kämpfer mit Gier nach Anerkennung

Der Milliardär Karl-Erivan Haub war allein in den Walliser Alpen unterwegs. Seit Samstag ist er unauffindbar. Warum begab sich der Familienunternehmer in solche Gefahr?



Von Charlotte Theile , Zürich, und Michael Kläsgen

Wenn am 17. April der Startschuss für das härteste Skitourenrennen der Welt fällt, die Patrouille des Glaciers im Schweizer Kanton Wallis, wird einer der prominentesten Teilnehmer nicht dabei sein. Karl-Erivan Haub, Milliardär und Eigentümer eines Handelsimperiums bestehend aus den Marken Obi, Kik, Takko und mehr als 70 Firmenbeteiligungen, wird seit vergangenem Samstag vermisst.

An jenem Samstag trainierte Haub für das 53 Kilometer lange Extremsportevent, das alle zwei Jahre von der schweizerischen Armee ausgerichtet wird. Am Klein Matterhorn stieg der 58-Jährige aus einer Seilbahn, von dort verliert sich seine Spur. Das letzte Signal seines Mobiltelefons wurde am Samstagabend aufgezeichnet. Haub war allein unterwegs.

Haubs Bruder schreibt von "längerer Abwesenheit"

"Mund abwischen und weiter", so beschreibt ihn einer, der ihn gut kennt. Haub gilt als zäher Brocken, körperlich, charakterlich. Ein Kämpfer, unerbittlich. Vor allem gegen sich selbst. Einer breiten Öffentlichkeit wurde er bekannt, als er Ende 2016 nach langem Ringen die Supermärkte Kaiser's Tengelmann verkaufte. Ausgerechnet jene Kette, die in den Neunzigerjahren zum größten Lebensmittelhändler Deutschlands herangewachsen war. Das Lebenswerk seines Vaters Erivan Haub, der erst vor einem Monat, Mitte März mit 85 Jahren verstorben war.

Nun also der nächste Schock für die Familie. Karl-Erivans Bruder Christian verschickte am Dienstag einen Brief an die Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Tengelmann. Christian schreibt, man werde sich auf eine "längere Abwesenheit" seines Bruders einstellen müssen. So als würde er es seinem Bruder zutrauen, nach fünf, sechs oder mehr Tagen aus den Lawinen aufzutauchen, sich den Mund abzuwischen und weiterzumachen. Dass einem, der so zäh ist wie sein Bruder etwas zustoßen kann? Unvorstellbar.

20 Menschen wurden im Wallis seit Dezember verschüttet, 16 von ihnen starben

Auf dem Höhepunkt des Pokers zwischen den Rivalen Edeka und Rewe um die Supermärkte, so geht eine andere Anekdote, flog Haub in die USA. Dort ist er geboren, Haub hat auch die US-Staatsangehörigkeit. Beim Bergsteigen in einem Nationalpark stürzte er im Sommer 2016 und brach sich ein Bein. Der Bruch war kompliziert und muss sehr schmerzhaft gewesen sein. Haub aber schaffte es, trotz größter medialer Beobachtung, dass kaum einer etwas von seiner Verletzung bemerkte, geschweige denn von der langwierigen Genesung. So entstehen Legenden. Erzählungen, in denen Haub unbesiegbar erscheint.

Und diesmal? Haub ist nicht der erste Skitourenfahrer, der in diesem Winter in Gefahr geraten ist. Besonders im Kanton Wallis ist die Lage in diesem Jahr gefährlich. 20 Menschen wurden hier seit Dezember 2017 verschüttet, 16 von ihnen starben. Kritisch ist oft der Übergang von Winter zu Frühling, wenn wärmere Temperaturen auf alte Schneemassen treffen. In diesem Jahr gab es zwei bis dreimal mehr Schnee als üblich, die Zahl der Todesopfer ist hoch.

An dem Samstag, an dem Haub das letzte Mal gesehen wurde, war die Lawinengefahr in Zermatt nicht außergewöhnlich, heißt es vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung. Doch wer allein im Tiefschnee unterwegs ist, setzt sich auch anderen Gefahren aus. Er kann zum Beispiel in eine Gletscherspalte stürzen.