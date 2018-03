11. März 2018, 09:15 Uhr Strom und Gas Eon und RWE mischen den Energiemarkt auf

Eon will die Ökostromtochter von RWE übernehmen. Im Gegenzug soll RWE Teile des Eon-Geschäfts mit Erneuerbaren Energien erhalten.

Sollte das Geschäft zustande kommen, würde sich der Energiemarkt neu ordnen. Eon würde stärker auf den Netzbetrieb setzen, der als besonders lukrativ gilt.

Im Gegenzug würde sich der Konzern weitgehend aus der Stromproduktion mit erneuerbaren Energien verabschieden und Teile davon RWE überlassen.

Auf dem deutschen Energiemarkt deutet sich eine spektakuläre Neuordnung an. Der Düsseldorfer Konzern Eon will die Ökostromtochter des Rivalen RWE übernehmen. Beide Unternehmen hätten darüber bereits eine Grundsatzeinigung erzielt, teilten sie in der Nacht mit. Eon soll den gesamten RWE-Anteil an Innogy erhalten, der zurzeit noch bei 77 Prozent liegt. Im Gegenzug soll RWE Teile des Eon-Geschäfts übernehmen.

RWE soll zunächst eine Beteiligung von 16,67 Prozent an Eon erhalten. Außerdem soll der Konzern weite Teile von Eons Geschäft mit Erneuerbaren Energien übernehmen. Auch das Erneuerbare-Energien-Geschäft und das Gasspeichergeschäft von Innogy sollen zurück an RWE gehen. Zudem soll RWE Minderheitsbeteiligungen an den Kernkraftwerken Emsland und Grundremmingen erhalten, die bislang Eon-Tochter Preussen Elektra gehören. Für die Geschäftsanteile soll RWE eine Barzahlung von 1,5 Milliarden Euro leisten.

Neuordnung am Energiemarkt

Sollte das Geschäft zustande kommen, würde sich der Energiemarkt in Deutschland deutlich verändern. Eon würde die Stromproduktion aus Erneuerbaren weitgehend aufgeben und Teile davon RWE überlassen. Im Gegenzug würde Eon sich stärker auf das Geschäft mit den Netzen konzentrieren. Dies gilt als besonders lukrativ, weil die Erlöse staatlich garantiert werden.

Bevor das Geschäft zustande kommt, müssen Kartellbehörden und Gremien beider Konzerne zustimmen. Der Deal dürfte vor erheblichen Hürden bei den Regulierungsbehörden stehen, da sich die Geschäfte zum Teil überschneiden. Aufseiten der Arbeitnehmer dürften Fragen nach der Beschäftigungssicherung im Mittelpunkt stehen.