26. September 2017, 18:18 Uhr Siemens und Alstom Europa soll einen Zug-Giganten bekommen









Die Siemens-Zugsparte soll mit dem französischen Wettbewerber Alstom fusionieren. Es fehlt nur noch ein Beschluss des Aufsichtsrates der Münchner.

Mit dem Zusammenschluss könnten die Unternehmen gegenüber dem alles dominierenden Marktführer CRRC aus China aufholen.





Von Markus Balser , Caspar Busse und Thomas Fromm , München/Berlin

Bis zum Dienstagabend, hieß es zuletzt aus Siemens-Kreisen, würde der Aufsichtsrat noch tagen. Am Ende könnten die Kontrolleure einem der wichtigsten Industrieprojekte der vergangenen Jahre zustimmen: Dem Zusammenschluss der Zugsparte des Münchner Konzerns mit dem französischen Konkurrenten Alstom zur Nummer zwei auf dem Weltmarkt für Züge. Oder, anders gesagt: die Fusion von ICE und TGV.

Geleitet werden soll der neue Zug-Gigant von dem bisherigen Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge, 48, in Paris; an den Siemens-Vorstand Roland Busch, 52, soll dem Vernehmen nach die Position des Verwaltungsratsvorsitzenden gehen.

Der Zusammenschluss wird angesichts der Größe der beteiligten Unternehmen voraussichtlich von der EU-Kommission in Brüssel geprüft. Insbesondere bei Hochgeschwindigkeitszügen hätten beide Unternehmen mit dem ICE und dem TGV in Europa eine starke Stellung. Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser, 60, zeigte sich aber zuversichtlich, die Zustimmung der Kartellbehörden zu bekommen.

"Es gibt nun mal einen dominierenden Spieler", sagte er zu Reuters. Damit meinte er den chinesischen Konkurrenten CRRC, dessen Marktmacht er bereits öfters angeprangert hat. Kaeser wirbt seit Monaten darum, den Chinesen einen starken Rivalen entgegenzusetzen. CRRC erreicht rund 30 Milliarden Euro Umsatz; Siemens und Alstom kämen zusammen auf 15 Milliarden Euro Umsatz mit mehr als 60 000 Beschäftigten. Technisch soll es so ablaufen: Die Zug-Sparte Siemens Mobility soll mit Alstom zusammengelegt werden, sodass die Münchner an dem fusionierten Konzern 50 Prozent plus eine Aktie halten werden. Dafür stellen die Franzosen den Chef.

Alstom hat nach dem Verkauf seiner Energietechnik-Sparte an den US-Konzern General Electric (damals war auch Siemens interessiert) zusätzliches Geld in der Kasse. Damit der französische Partner und die Siemens-Sparte bei einem Zusammenschluss in etwa gleich viel wert sind, soll ein Teil davon nun in Form einer Sonderdividende an die Alstom-Aktionäre ausgeschüttet werden, berichten Insider. Nutznießer davon wäre der Bau- und Medienkonzern Bouygues, der 28 Prozent an Alstom hält. Ob er nach der Fusion aussteigt, ist offen.

Der Siemens-Bereich Mobility, wie die Bahnsparte der Münchner inzwischen heißt, machte zuletzt etwa zehn Prozent des Siemens-Gesamtumsatzes von knapp 80 Milliarden Euro aus. Siemens wäre den Planungen zufolge Mehrheitsaktionär des neuen Unternehmens. Unter anderem liefern die Münchner weltweit Nahverkehrs- und Hochgeschwindigkeitszüge aus. Dazu gehören auch U- und Straßenbahnen. Wichtige Kunden kommen aus Europa, zum Beispiel aus Großbritannien, aber auch aus den Golfstaaten, es werden U-Bahnen für Katar und für Riad gebaut, auch die blaue Münchner U-Bahn ist von Siemens.