15. September 2017, 21:48 Uhr Ryanair Ryanair streicht bis Ende Oktober 2000 Flüge

Ein Flugzeug der Airline Ryanair startet in den Himmel.









Grund dafür sind nach Angaben des Unternehmens die zunehmenden Verspätungen der Flugzeuge. Betroffene Passagiere können ihre Flüge umbuchen.

Die Billigfluggesellschaft Ryanair hat angekündigt, in den kommenden sechs Wochen bis zu 2100 Flüge zu streichen. Dadurch würden bis Ende Oktober täglich 40 bis 50 Flüge ausfallen, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung auf seiner Website. Dies entspreche weniger als zwei Prozent aller Ryanair-Verbindungen, immerhin 2500 pro Tag. Die Maßnahme solle so die Pünktlichkeit vor Inkrafttreten des Winter-Flugplans Anfang November verbessern.

Als Grund für die zunehmenden Verspätungen bei den Flügen während der Sommermonate verweist Ryanair auf Fluglotsenstreiks in Frankreich, schlechtes Wetter und eine Häufung der Urlaube von Piloten und Kabinenpersonal sowie Kapazitätsengpässe bei den Flugkontrollen. Dadurch sei die Pünktlichkeitsquote der Airline auf unter 80 Prozent gesunken. Durch die Streichungen habe die Gesellschaft mehr Flugzeuge in Reserve und könne die "Belastbarkeit unserer Flugpläne verbessern und die Pünktlichkeit auf unser Jahresziel von 90 Prozent wiederherstellen", sagte Unternehmenssprecher Robin Kiely.

Betroffene Passagiere würden von Ryanair direkt kontaktiert. Sie können ihren Flug umbuchen oder bekommen den Preis der Tickets erstattet. Auf Twitter reagieren viele Fluggäste empört. Einige Berichten, dass sich nicht über ihren gestrichenen Flug informiert worden seien.

Das irische Unternehmen fliegt auch mehrere Ziele in Deutschland an. Aus dem Bieterkampf um die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin hatte sich das irische Unternehmen Ende August zurückgezogen. Wirtschaftlich steht Ryanair derzeit gut da: Sein zweites Quartal von April bis Ende Juni schloss der Billigflieger mit einem Nettogewinn von 397 Millionen Euro ab.