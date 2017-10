6. Oktober 2017, 17:28 Uhr Flugzeugindustrie Airbus geht dem Verdacht massiver Korruption nach









Von Jens Flottau , Frankfurt

Der europäische Flugzeughersteller Airbus ist nach einem Bericht des Spiegel in einen Korruptionsskandal verwickelt. Das Magazin berichtet über externe Berater und ein System von schwarzen Kassen und Briefkastenfirmen, das den Verkauf von zivilen und militärischen Flugzeugen befördern sollte.

Airbus hat angeblich einen dreistelligen Millionenbetrag für mehr als 100 Korruptionszahlungen verwendet. Insbesondere sei es um zivile und militärische Flugzeuge für Kunden in Kasachstan, China und Indonesien gegangen. Es drohe eine Strafe in Milliardenhöhe.

Airbus hat sich selbst angezeigt

Konzernchef Tom Enders habe deswegen bereits im Juni vor Führungskräften gewarnt, das Unternehmen befände sich in "einer todernsten Lage".

Eine wichtige Rolle habe dabei die Londoner Firma Vector Aerospace gespielt, um die herum ein Netz von Briefkastenfirmen entstanden sei.

Über diese sollen Schmiergeldzahlungen gelaufen sein. Die Staatsanwaltschaft München will nun den Recherchen zufolge bald Anklage erheben.

Airbus hatte sich selbst beim britischen Serious Fraud Office (SFO) angezeigt. Auch dabei war es um den Einsatz von Vermittlern gegangen. Großbritannien, Frankreich und Deutschland hatten daraufhin Exportbürgschaften für Airbus-Flugzeuge ausgesetzt.

Airbus hatte im Mai unter anderem den ehemaligen Finanzminister Theo Waigel engagiert, um die Praktiken in einer internen Untersuchung zu analysieren. Laut Enders sollen Waigel und seine Kollegen nicht nur interne Verfahren, sondern auch die Unternehmenskultur berücksichtigen.

"Wir entscheiden demnächst", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I, Hildegard Bäumler-Hösl, zu dem Bericht. Die Oberstaatsanwältin äußerte sich zurückhaltend zu den Erkenntnissen über Schmiergeldzahlungen.

Es gebe bei der Ausschleusung von Geldern an die Firma Vector "bislang wenige Hinweise" auf Korruption. Auch in Frankreich laufen Ermittlungen wegen der Korruptionsvorwürfe. Und in Österreich befindet sich Airbus seit Jahren im Clinch mit den dortigen Behörden im Zusammenhang mit dem Verkauf von Eurofighter-Kampfflugzeugen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, droht dem Konzern laut Spiegel eine Milliardenstrafe.