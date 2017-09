26. September 2017, 19:38 Uhr Elektroauto Dyson will "radikal" anderes Elektroauto bauen









Das britische Unternehmen Dyson ist bislang vor allem bekannt für seine beutellosen Staubsauger.

Nun will Gründer und Erfinder James Dyson mit seiner Firma ein Elektroauto auf den Markt bringen.

2,3 Milliarden Euro will er umgerechnet investieren. Bis spätestens 2021 sollen die ersten E-Autos erhältlich sein.

Von Björn Finke, London

Das Unternehmen Dyson ist bekannt für seine beutellosen Staubsauger, ohrenbetäubend lauten Händetrockner und teuren Föhns. In drei bis vier Jahren soll ein etwas größeres Produkt die Palette ergänzen: Der englische Konzern will 2020 oder 2021 ein "radikal" anderes Elektroauto auf den Markt bringen, wie Gründer James Dyson am Dienstag in London verkündete.

Der Erfinder sagte, er werde eine Milliarde Pfund in die Entwicklung des Fahrzeugs und eine weitere Milliarde in die Entwicklung und Fertigung der Batterie stecken. Zusammen sind das umgerechnet 2,3 Milliarden Euro. Es arbeiten bereits 400 Ingenieure an dem Projekt. In den kommenden Monaten werde er entscheiden müssen, wo Dyson die Fabrik für das Auto errichten werde, sagte der Milliardär.

Großbritannien sei ein möglicher Standort, allerdings ließ der 70-Jährige durchblicken, dass Staaten in Fernost gute Chancen hätten, schließlich werde Asien und vor allem China der größte Absatzmarkt sein. Auch die Staubsauger und anderen Elektrogeräte von Dyson laufen in Asien vom Band; in England unterhält der Konzern, der immer noch der Gründerfamilie gehört, seine Zentrale und Forschungsabteilungen. Die Entwicklung des Autos habe bereits vor drei Jahren begonnen, sagte Dyson. Der Elektromotor sei fertig, an den Batterien müssten die Ingenieure noch arbeiten.

Eine Partnerschaft mit etablierten Herstellern schließt er aus

Dyson hofft, dass der Motor und die Batterien leistungsstärker als die Modelle der etablierten Autohersteller sein werden. Das Fahrzeug, das unter dem Namen Dyson verkauft werden soll, werde "nicht billig" sein, sondern ziele auf den Premiummarkt. Einen Sportwagen wie Tesla hat der Milliardär aber nicht im Sinn.

Wie viele Fahrzeuge Dyson pro Jahr produzieren will, verriet er nicht. "Wir wollen es aber nicht bei einem Modell belassen", sagte er. "Über die Jahre sollen andere Modelle hinzukommen, damit sich die riesigen Investitionen lohnen." Das Autogeschäft könnte dann zur wichtigsten Säule des Konzerns werden. Eine Partnerschaft mit etablierten Autoherstellern schloss Dyson aus. "Wir machen solche Sachen auf unsere eigene Art", sagte er.